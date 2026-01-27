Aziz İhsan Aktaş davası bugün görülecek

CHP’li belediyelere yönelik “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında, 6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu, 40’ı tutuklu 200 kişinin yargılanmasına bugün Silivri cezaevinin karşısındaki duruşma salonlarında başlanacak.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama için azami 2 bin 520 gün, yani 7 yıllık hedef süre belirlendi. İlk duruşmanın 20 Şubat’a kadar yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor.

578 sayfalık iddianamede tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme” suçlamalarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi isteniyor.

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlamalarından 5 yıldan 15 yıla kadar, tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlamalarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin “rüşvet alma” suçundan 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede çeşitli suçlamalar yöneltilen 5 belediye başkanı cezaevinde tutulurken, “suç örgütü lideri” olduğu öne sürülen ve hakkında 450 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş ise tutuksuz yargılanıyor.

BASINA KISITLAMA

Öte yandan duruşma öncesi mahkeme, basın ve izleyici düzenine ilişkin sıkı güvenlik kuralları getirdi.

Duruşmayı izlemek isteyen gazeteciler için 25 kişilik kontenjan ayrılırken, telefon ve kayıt cihazları yasaklandı, her sanık için en fazla üç avukatla temsil sınırı getirildi. Bunun 20’si ulusal, 5’i yabancı basın olarak planlandı.