Aziz İhsan Aktaş davası: Dava yarına ertelendi

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmanın 17. celsesine bazı tutuklu ve tutuksuz yargılananlar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, yargılananların yakınları ile bazı CHP'li yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı.

Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmada ilk olarak 24 tutuklunun avukatlarının beyanları alınıyor.

Duruşma saat 11:18’de başladı.

"KADİR AYDAR MAĞDUR EDİLMİŞ BİR KİŞİDİR"

Sırayla tutuklu sanıklar Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin ve BELTAŞ Başkanı Önder Gedik’in avukatları, duruşma savcısının tutukluluk hallerinin devamına ilişkin ara mütalaasına karşı beyanda bulundu.

Kadir Aydar’ın avukatı, "Kadir Aydar’ın tutuklu kaldığı süre, isnat edilen suçun niteliği, suçun alt ve üst sınırları, dosyadaki mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde; delillerin tamamı toplanmıştır. Delilleri karartma ihtimali somut olarak ortadan kalkmıştır. Kaçma şüphesi bulunmamaktadır. Nitekim hakkında işlem yapıldığını öğrendiğinde kendisi bizzat giderek teslim olmuştur. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, tutuklama tedbirinin devamını gerektirir ölçülülük şartının artık bulunmadığı kanaatindeyiz. Kadir Aydar, genç yaşta, Aziz İhsan Aktaş’ın dosya kapsamındaki çelişkili ve dayanaksız beyanlar nedeniyle mağdur edilmiş bir kişidir. Bu mağduriyetin daha fazla devam etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, mahkemenizce uygun görülecek adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"DOSYADA EŞİYLE BİRLİKTE TUTUKLU OLAN TEK KİŞİDİR"

Ardından Oya Tekin’in avukatı mütalaaya karşı beyanında, eşi Celal Tekin’in de tutuklu bulunduğunu vurgulayarak "Müvekkilim her şeyden önce, biri 15 yaşında, 3 çocuk annesidir ve eşiyle birlikte tutukludur. Dosyada eşiyle birlikte tutuklu olan tek kişi. Burada açık ve orantısız bir müdahale var. Eşiyle ikisinin tutuklu olması vicdanları yaralar Sayın Başkan. Müvekkilim bir belediye başkanı, kovsanız da ülkeyi terk etmeyecek biri... Tutuklu kalması için dosyada somut bir olgu yok. Bundan sonra müdahele edebileceği, karartabileceği bir delil de yok. Tutuklama bir ceza değil geçici bir tedbirdir. Bu nedenle, mahkemenizce uygun görülecek adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Önder Gedik’in avukatlarının da beyanda bulunmasının ardından duruşmaya bir saat ara verildi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül söz verilen avukatlara, çok sayıda sanık avukatının taleplerini alacaklarını belirterek, konuşma sürelerini uygun tutmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bazı avukatların bu talebi göz önüne almaması üzerine mahkeme, duruşmanın geldiği aşama, dosya kapsamı, taraf sayısı, 20 Şubat'ta normalde duruşmanın sona ermesi gerekirken, bu süreyi 27 Şubat'a kadar uzatmaları, on binlerce evrakın dosyaya sunulması, tutukluluk taleplerinin değerlendirilmesinin bu aşamada elzem nitelikte olması ve avukatlardan bu hususta hassasiyet gösterilmesi istenmesine rağmen, bazı avukatlara süre nedeniyle hiç zaman kalmaması ihtimalini birlikte değerlendirerek, sanık avukatlarına taleplerini bildirmeleri için 15 dakika süre verilmesine karar verdi.

Duruşma, yarına ertelendi.

Duruşmanın bitmesinden sonra Başkan Gül, "Günün sonunda bu dosyaya bizden fazla kimse emek vermeyecek. Gayemiz, talepleri değerlendirelim. Mesela tutuksuz sanıklara söz veremedik" ifadelerini kullandı.

Bazı sanık avukatları da bu karara tepki göstererek sürenin 30 dakikaya çıkarılmasını istedi.

Başkan Gül, "15 dakika değişmeyecek. 400'e yakın dosyamız var. Aşama aşama ilerleyeceğiz. Mecbur kaldık" dedi.