Aziz İhsan Aktaş davası: Hangi isimler savunma yapıyor?

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 kişinin yargılandığı dava sürüyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen davanın 11. gününde tutuklu ve tutuksuz yargılananlar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak “rüşvet vermek”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini

aklama”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” iddialarıyla tutuksuz yargılanan Kıyaseddin Yağan dinlendi.

Yağan, “Suç örgütüne üye olma suçlamasını kabul etmiyorum, tarafıma isnat edilen tüm suçlamaları reddediyorum. Üzerimdeki adli kontrollerin, şirketlerimin üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve Diyarbakır’da ikamet ettiğim için duruşmalardan vareste tutulmayı talep ediyorum” dedi.

AKTAŞ'IN OĞLU SAVUNMA YAPTI

Ardından “suç örgütüne üye olma” iddiasıyla yargılanan Mehmet Büyükgüzel “Şu an karşınızda işimi yapmaktan dolayı yargılanıyorum. Suçsuzum, yargılama neticesinde beraatımı, adli kontrollerin kaldırılmasını ve duruşmalardan vareste tutulmamı talep ederim” diye konuştu.

Duruşma, “ihaleye fesat karıştırma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “suç örgütüne üye olma” iddialarıyla yargılanan ve Aziz İhsan Aktaş’ın en büyük çocuğu olan Metin Aktaş’ın savunmasıyla devam etti.

"SUÇ ÖRGÜTÜ SUÇLAMASINI KABUL ETMİYORUM"

Aktaş, "kendisine ve ailesine iftira atıldığını" belirterek "Ben ve ailemin en nihayetinde aklanacağına inanıyorum. İddianamede babamın örgüt elebaşı, benim de örgüt üyesi olduğum iddiaları var ancak bizim aramızdaki ilişki sadece aile ilişkisidir. Akrabalarımla aramızdaki ticari ilişkiye bakıldığında, kendi ailemle ticaret yapmam benim kültürümdendir. Bu tür ilişkileri suç işlemek amacıyla kurulan bir yapı olarak görmek hukuka aykırıdır" dedi.

Aktaş, yazılım mühendisliği bölümünde okuduğunu aktararak, "Aktaş Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketini kendim kurdum ve yönetiyorum. Karar alma yetkisi bana aittir. Şirket tek ortak olarak bana aittir ve lisans eğitimi aldığım alanda hizmet vermektir. Sonuç olarak iddianamede var olduğu iddia edilen örgüt, örgüt değil benim ailemdir. Örgüt elebaşı olarak değerlendirilen kişi örgüt elebaşı değil, benim babamdır. Üzerime atılı suç örgütü suçlamasını kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Hakkında yürütülen soruşturmada şirketinin yetkililerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) görevlilerine verildiğini kaydeden Aktaş, "bu süreçte yakınlarına ait firmalarla ticari ilişkilerin devam ettiğini, bunun da bu ilişkilerin suç olmadığını gösterdiği" ifade etti.

Aktaş, üzerine atılı suçlamalarını reddedip, beraatine ve şirketinin tarafına iadesine karar verilmesini talep etti.

"İŞVERENİMLE AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN AKRABA OLMASI BENİ ÖRGÜT ÜYESİ YAPMAZ"

Tutuksuz yargılanan Mustafa Us, "ihale kapsamındaki işlerle ilgisinin bulunmadığını" ifade ederek, "Çalıştığım şirket ihaleli iş aldıysa, personel, maaş hesaplama, bordro gibi işlerle ilgilenirim. İhale süreçleriyle ilgili yetkim yoktur. İşverenimle Aziz İhsan Aktaş'ın akraba olması ve iş yapması beni örgüt üyesi yapmaz. Suçlamaları reddediyorum" ifadelerini kullandı.

Ömer Güngör, savunmasında, Aziz İhsan Aktaş'a ait şirketlerde çalışmadığını, bu nedenle de Aktaş'ın kendisine emir verme durumunun bulunmadığını söyledi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında da sanık olduğunu ve aynı suçlardan iki ayrı davada yargılanamayacağını ifade eden Güngör, "Örgüt üyesi değilim, işini yapan çalışanım. Ticari ilişkiler örgüt üyesi olarak kabul edilemez. Beraatimi talep ediyorum" savunmasını yaptı.

"AKTAŞ'IN BANA TALİMAT VERME YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Özcan Tunçel, var olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün üyesi olmadığını iddia ederek, "İçkale Firması'nda çalışıyorum. Çalıştığım şirket Doğan Aktaş'a aittir. Tarafıma yöneltilen iddiaların aksine Aktaş'ın bana talimat verme yetkisi bulunmamaktadır. Kimsenin zorlamasıyla veya yasa dışı talimatlarla değil, profesyonel bir yönetici olarak çalışmaktayım." diye konuştu.

Mustafa Us ile personellerin koordinasyonunu sağladıklarına yönelik iddianın sorulması üzerine Tunçel, "Hayır. Sadece İçkale Firması'nın bordrosunu yaparım. Mustada Us'u daha önceden tanımıyordum. TMSF şirketlere el koyduktan sonra kendisini tanıdım" şeklinde yanıt verdi.

Tutuksuz yargılanan Özkan Aktaş, Aziz İhsan Aktaş'ı işvereninin akrabası olması sebebiyle tanıdığını, ihale süreçlerinde iddiaların aksine bir görevinin bulunmadığını söyledi.

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sinan Kalender'in de savunmasının alınmasının ardından ara verildi.