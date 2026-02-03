Aziz İhsan Aktaş davası: İlk duruşmada ikinci hafta

“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak kamuoyuna yansıyan ve aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da yer aldığı yaklaşık 200 sanıklı davada ikinci haftaya girildi.

Toplamda 33 kişinin tutuklu yargılandığı ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen davada, bu hafta tutuklu sanık savunmalarının tamamlanması ve haftanın sonunda tutukluluklara ilişkin ara kararın açıklanması bekleniyor.

ARA KARAR BEKLENİYOR

Bugün beşinci duruşma gününe girilen dosyada, 20 tutuklu sanığın savunması alındı. Kalan tutuklu sanıkların da dinlenmesinin ardından tutuksuz sanıkların beyanlarına geçilecek.

DURUŞMA BAŞLADI

İkinci haftanın ilk duruşması İsfalt Satın Alma Müdürü Rana Uysal'ın savunmasıyla başladı. Aziz İhsan Aktaş da duruşma salonunda yerini aldı.

"EL YAZISI BANA AİT DEĞİL"

Uysal savunmasında, "İş hayatıma şehir plancısı olarak başladım ardından ihale biriminde ihale personeli olarak başladım. 2015 yılında İsfalt’a başladım. Satın Alma Müdürü olarak devam etmekteyim. İhaleye fesat karıştırmakla suçlanıyorum. Aziz İhsan Aktaş’ı tanımıyorum. İddianamede yer alan dökümandaki el yazısı da bana ait değildir" dedi.

İhale sürecini anlatan Uysal, "Ben bu aşamada herhangi bir ihtiyacı belirleme, bütçe belirleme ve ödenek yapma gibi görevim bulunmamaktadır. Mustafa Mutlu İsfalt A.Ş’de 2019da başladı. İhale süreçleri, dosyaların incelenmesi, şirketin sözleşme uygulamaları, hazırlanan hak edişler konusunda danışmanlık hizmeti vermiştir. Ama şirketimizde iddianamede yazdığı gibi idari ya da teknik şartname hiçbir zaman hazırlamamıştır. Kendisiyle bir gizlilik sözleşmemiz de mevcuttur. Ama bu noktada kendisi ihalelerin yaklaşık maliyetlerini de bilmektedir. Suçlamaları kabul etmiyorum beraatımı talep ediyorum" açıklamasında bulundu.

"İHALELERDE KAMU ZARARI OLUŞMADI"

İsfalt Satın Alma Müdürü Rana Uysal'ın savunmasının ardından İsfalt Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu'nun savunmasına geçildi. Hacıoğlu savunmasında, "Asfalt üretimini kendi tesislerimizde yapıyoruz, serim konusunda yüklenici firma buluyoruz. Eğer bir görevlendirmeniz var ise yaklaşık maliyet bilgileri sizinle paylaşılır, yoksa paylaşılmaz. Benim de bir görevlendirmem yoktu. Benim bu bahse konu ihaleye katkım anlattıklarımla sınırlıdır. 3 eylemden ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyorum. İhalelerde bir kamu zararı oluşmadı. İddianamede, sadece bir dosya eksikliğinden söz ediliyor ihalelerde. Firmanın yaklaşık maliyet bilgisini öğrendiği ve ihaleyi kazanmasının sağlandığı belirtiliyor. İddia makamı bir eylemde varsa diğerlerinde de vardır gibi bir yaklaşım uygulamış gibi düşünüyorum. Hangi eylemi gerçekleştirip hangi suçu işlediğime dair iddianamede bir şey yok. Ben bu 3 ihalede de komisyonda üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. 6 aydır tutukluyum bu süreç beni ve ailemi sosyal ekonomik olarak yıprattı. Aile birliğim bozuldu, çocuklarımı 6 aydır göremiyorum. bu haksız tutuklama kararının kaldırılmasını ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

"CHP'Lİ OLDUĞUM İÇİN PEŞİN HÜKÜM MÜ VERİLİYOR?"

Ardından Beşiktaş Belediyesi Siyasi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz savunmasını yaptı. Yılmaz şunları söyledi:

"Ben yoksul bir aileden geliyorum. ömrüm mücadeleyle geçti. bu konuda ciddi bedeller ödedim, hala da ödemeye devam ediyorum. Haksız, hukuksuz, tek taraflı hazırlanan iddianameyle ilgili görüşlerim olacak çünkü ben 10 aydır bugünü bekliyorum. Ben seçilmiş Meclis üyesiyim ve başkan yardımcısıyım. Halka sorumluluklarım var ve bunun için mücadele ettim. Sayıştay ve mülkiye müfettişleri 2 senede bir gelmesi gerekirken her sene gelirdi. Bu denetimlerde ne ben ne arkadaşlarım bir suçlamayla karşılaştık. Suç işlemedik. 1 yıl önce belediye başkanımız, 10 ay önce de ben ve arkadaşlarım tutuklandık. Ben ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklandım, ama benim sadece ihalelere olur verdiğim görülecektir. Savcılık olur vermenin anlamının ne demek olduğunu bilmiyor mu? Bilirkişi raporlarını hazırlayanlar onlarca yüzlerce bu ihaleleri denetliyorlar, benim attığım imzanın karşılığının ne olduğunu da biliyorlar. Savcılığa da bildiriyorlar ama savcılık bunu göz önünde bulundurmuyor. Neden CHP’li olduğum için mi peşinen hüküm veriliyor? Hakimlikte daha 2-3 dakika olmadan dosyaları inceleyip karar verdiler. Bütün bu işlerin formalite olduğunu gördüm.

Çünkü kendine talimat verilmese mahkeme başkanının o dosyayı incelemesi en az 2 saat sürerdi. Nerede adalet? Ben hukukun peşindeyim. Haksız yargılanmamanın peşindeyim. 10 ay tutuklu kaldım ama ifadeye çağrılmadım, aleyhimde ifadeler olduğu halde. Bu ifadeler soyut mesnetsiz ifadelerdir. Bu iddianamede benim ifademin olması gerekmez miydi? Delilden suça gidilmemiştir. Bir koordine söz konusu değil, destek hizmetleri müdürlüğü bana bağlı doğrudur. Benim görev tanımın gereği ihalelerdeki rolüm; hizmetlerin aksamaması için talepleri bana getirirler olur veririm. Bu usulen yapılan bir şeydir. Olur vermek belediyeyi komple idare etmek değildir. Bilirkişi raporlarında benim ismim dahi geçmemektedir, burada bir yetki karmaşası ve yönlendirme söz konusudur.

İddianamede benim ihalelere onay verdiğim yazıyor, benim ihaleleri onaylama yetkim yoktur. Talimat verdiğim, zorladığım da doğru değildir; bunu kesinlikle kabul etmiyorum. İftiraların kendilerini kurtarmak için söylediklerini kesinlikle kabul etmiyorum. Ben ihaleye fesattan tutuklandım, daha sonra iddianamede özel evrakta sahtecilik diye bir suçlama çıktı. Kamu kurumunu dolandırma, örgüt üyesi olma… Bu suçlamaların nereden çıktığını anlamıyorum. Ne oldu da neden bu suçlamalar 10 ay içinde bana yöneltildi bilmiyorum. Ben suçlu değilim, kendimi kurtarmak için başkalarına suç atmayacağım. Çocuklarıma böyle bir miras bırakmayacağım. Benim ihale evraklarını görme ya da denetleme yetkim yoktur. 6 yılda bir gün evraklarla ilgili bir şey sormadım, neden sorayım. Benim bir saygınlığım var, tırnaklarımla kazıyarak geldim ben buraya. onurum ve gururum var. Taşınmazın satılması nasıl suç olabilir."

***

İLK HAFTA NELER YAŞANDI?

Yargılamanın ilk gününde, tefrik, görevsizlik ve yetkisizlik taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, tüm itirazları reddetti. Ardından yaklaşık 200 sanığın kimlik tespiti yapıldı.

İkinci ve üçüncü günlerde, tutuklu belediye başkanlarının savunmaları öne çıktı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Aktaş ile belediye arasındaki iş ilişkilerinin kendi görev döneminde sona erdiğini ileri sürdü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise yöneltilen suçlamaları reddederek dosyanın siyasi saiklerle şekillendirildiğini savundu.

Duruşmalar sırasında salondan görüntü alınması meselesi ise gerginliğe yol açtı. Mahkeme başkanı, yasağa rağmen görüntü paylaşılması üzerine duruşmaların seyircisiz yapılabileceğini açıkladı. CHP’li milletvekillerinin itirazları sonrası bu karar geri çekildi ancak yasağın tekrarı halinde uygulanacağı uyarısı yapıldı. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, salonda çekilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Üçüncü gün, mahkeme başkanının “dosyaya kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz” sözleri dikkat çekti. Aynı gün belediye bürokratları ve bazı şirket yöneticileri de savunma yaptı.

Dördüncü duruşma gününde ise Esenyurt Belediyesi personeli Mert Çelik’in beyanları öne çıktı. Çelik, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtının iddianamede farklı bir biçimde yer aldığını öne sürerek tutanaklara itiraz etti.