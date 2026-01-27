Aziz İhsan Aktaş davası: Mahkeme sanık avukatlarının taleplerini reddetti

CHP’li belediyelere yönelik “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında, 6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu, 40’ı tutuklu 200 kişinin yargılanmasına bugün başlandı.

Duruşma İstanbul Adliyesi 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda görülüyor.

İlk duruşmanın 20 Şubat’a kadar yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor.

CHP'Lİ VEKİLLER SALONDA

Duruşmayı takip etmek üzere sabah saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP PM üyesi Tolga Sağ, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve TBB Başkanvekili Vahap Şener salona geldi.

AKTAŞ: 'KAÇMADIM BURADAYIM'

İddianamede ‘örgüt lideri’ olarak adı geçen Aziz İhsan Aktaş saat 10:30 gibi duruşmaya geldi. Aktaş’ın kalabalık bir koruma kadrosuyla duruşma salonuna girmesi dikkat çekti.

Duruşma salonu girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. Bugün adalete ilk gün söylediğim gibi söyleyeceklerimi tekrarlayacağım. Kaçmadım buradayım" dedi.

TUTUKLU BAŞKANLAR SALONA GİRDİ

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutuklu bulunan belediye başkanları 11:30'da alkışlar eşliğinde salona girdi.

Mahkeme heyeti de salonda yerini aldı.

Salondaki kalabalık nedeniyle gürültü olduğunu belirten Başkan, "Bu tarz davranışlardan kaçınalım. 400 dosyamız var bu dosyanın onlardan farkı yok. Kalabalık olması nedeniyle tedbirler aldık. Çağlayan’da ne kural uygulanıyorsa burada da öyle olacak. Bizim uydurduğumuz kurallar değil. CMK uyarında yapıldı bunlar. Herkes üzerine düşen kurallara uygun davranmalı. Olabildiğince bu yargılamayı sağlıklı şekilde bitirmek bizim öncelikli amacımız. Aksi davranışları kesinlikle men edeceğiz. İzleyiciler tarafından az önceki gibi duruşma disiplini bozulacak olursa izleyiciler olmadan devam ederiz. Emin olun. Basın mensubu arkadaşlar için cep telefonunun ses ve görüntü almak üzere kullanılması yasak. Meslek yaşantımda hiç uygulamadım ama izleyicilerin duruşma disiplinini bozması halinde salondan zorla çıkarma ve disiplin cezası olacak" dedi.

DURUŞMA 11:40'TA BAŞLADI

Mahkeme Başkanı, "Kurallara uyulmazsa duruşma disiplini bozulursa izleyici olmadan devam ederiz" dedi. Mahkeme heyeti, "Katılımcıların ses ve görüntü kaydı alması kesinlikle yasaktır. Sıfatına bakılmaksızın bunu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" açıklaması yaptı.

Duruşma 11:40'ta başladı.

MAHKEME BAŞKANI SÜRECİ ANLATTI

Mahkeme Başkanı, davanın duruşma takvimine ilişkin planlamayı açıklayarak yargılamanın haftanın beş günü yapılmasının ve duruşmaların yaklaşık bir ay sürmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Mahkeme Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Duruşmayı her gün 10'da başlayıp akşam 5-6 gibi bitirmeyi planlıyoruz. Duruşmayı haftanın 5 günü yapmayı planlıyoruz. Arada 1’er gün ara verebiliriz. Cuma günleri öğlene kadar devam edebiliriz. Kesin diyemiyorum. Planlamalar bu şekilde olabilir. Savunmalar kurum bazlı olacak. Tutuklu sanıklarla savunmaya başlayacağız. Duruşma yaklaşık 1 ay sürecek.

Savunmaya süre sınırlaması koymuyoruz. Tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarını duruşmanın sonunu bekleriz ancak savunma kısa sürerse bir ara değerlendirme yaparız.

Avukatlara tüm sanıkların savunmaları bittikten sonra söz vereceğiz."

'KORUMA ORDUSU' TARTIŞMASI

Gazete Pencere'nin aktardığına göre; avukatlarla heyet başkanı arasında saat 12:00'de tartışma çıktı.

Tutdere'nin Avukatı:

"Sadece iddia makamına söz verip bize söz vermeyince bunun adil bir yargılama olacağını düşünmüyorum."

Avukat Gürkan Özocak:

"Erhan Dakar tutuklandığında Avcılar Belediye Başkan Yardımcısıydı ama listede Beşiktaş Belediyesi kısmında yargılanıyor düzeltilsin"

Ahmet Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz:

"23 Ocakta müzekkere yazmışsınız. İzleyiciler ve basın mensupları hakkında bir düzenleme var. Avukatları da bu yazı sınırlıyor. Yazılan müzekkerede telefonların ve kameraların alınmaması konusunda bir anlaşmazlık var. Bu karar kaldırılmalı."

Mahkeme Başkanı:

"Bilgisayar ve telefon kullanın ama kayıt yapmayın. Biz bunu dedik."

Av. Ersöz:

"Beyanda bulunmak isteyen avukatlara kısıtlama durumu var. Sanık yakınlarına kısıtlama varken Aziz İhsan Aktaş koruma ordusu ile girdi. Bu nasıl oluyor?"

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı ise, "Koruma ordusuyla girmedi. Suikast girişiminden kaynaklı devletin sağladığı korumalar. Bu bazı gazetecilerin, kişilerin karalamasıdır" diye konuştu.

YETKİSİZLİK VE TEFRİK TALEPLERİ

Saat 12:30'da Belediye başkanlarının avukatları dosyaların tefrik edilmesi için yetkisizlik talebinde bulundu.

Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere’nin avukatları yetkisizlik ve tefrik taleplerinde bulundu.

Ahmet Özer'in avukatı da örgüt üyeliği suçlamasının yer almaması nedeniyle Özer'in dosyadan ayrılmasını talep etti.

SAAT 13:00'DA ARA VERİLDİ

Taleplerin ardından söz alan Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı, "Tefrik ve yetkizlik taleplerinin reddini talep ediyoruz. Dosyayı başka başka yerlere gönderirseniz birçok müteahhiti mağdur etmiş olursunuz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, avukatların talepleri için duruşmaya saat 13:00'da bir saat ara verdi.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Verilen aranın ardından duruşma saat 14.30 itibariyle başladı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının usule ilişkin taleplerine ilişkin kararını açıkladı.

Heyet, "duruşma kayıtlarının basınla paylaşılması, yetkisizlik, görevsizlik ve tefrik" taleplerini oybirliğiyle reddetti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada, Aziz İhsan Aktaş mesleğini 'iş insanı' olarak beyat etti.

Aktaş, aylık gelirinin ise 250 bin TL olduğunu söyledi.