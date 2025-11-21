Aziz İhsan Aktaş davası sanığı Sedat Peker ile görüştü

Aziz İhsan Aktaş davasının sanıklarından ve tutuklu Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın şirket müdürü olan Taner Çukadar, tahliye olmasının ardından Dubai'de bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüştü.

YeniÇağ'dan Masum Gök'ün haberine göre; Çukadar, bu görüşmenin ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından bir teşekkür emojisiyle paylaştı.

Taner Çukadar, uzun yıllar Beşiktaş Belediyesi'nde Rıza Akpolat'ın yanında çalıştı ve ifadesine göre 2 yıldır Akpolat'ın şirketinin müdürlüğünü yapıyordu. Akpolat'ın 17 Ocak'ta tutuklanmasının hemen ardından Çukadar da tutuklanmış, 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra 8 Eylül'de tahliye edilmişti.

Çukadar'ın adı, iddianamede, Akpolat'a ait iki otomobilin bedelinin çok üstünde bir fiyatla Aziz İhsan Aktaş'a satıldığı iddiasıyla yer almıştı. Çukadar, tahliyesinden önce verdiği ikinci ifadesinde, ilk ifadesinden farklı beyanlar verdi ve Rıza Akpolat ile ilgili birtakım iddialarda bulundu. Araç satışı ve Akpolat'ın para trafiği konularıyla ilgili ifade verdi.

ÇUKADAR’IN VERDİĞİ İKİNCİ İFADELER

Bu araba satışıyla ilgili ilk ifadesinden farklı beyan veren Taner Çukadar şöyle anlattı: “Rıza Akpolat bir gün bana 'iki arabayı da sat' dedi. Galericilik yapan arkadaşım Taner Gerçek ile görüştüm. Arabalardan birinin 5.500.000 lira, diğerinin ise 2.000.000-2.100.000 lira edeceğini söyledi. Bu hususu Rıza Akpolat' a ilettim. Kabul etmedi, araçların daha yüksek paraya satılacağını söyledi. Sonraki günlerde Alican Abacı’yı yanına çağırıp ‘Aziz ile görüş iki arabayı 15.000.000 liraya satın alsın’ talimatını vermiş. Alican da bu konuda strese girmişti olayı bana anlattı. Bir gün Alican odasına çağırdı. Gittiğimde Aziz İhsan Aktaş odada oturuyordu. Aziz İhsan Aktaş'ın araçlardan birini 9.500.000 liraya, diğerini ise 5.500.000 liraya satın alacağını söyledi. Aziz İhsan Aktaş bana İbrahim Binici isimli birinin numarasını verdi. Bu kişi ile irtibat kurdum. Araçların devrini yaptım.”

Taner Çukadar ilk ifadesinden farklı olarak ikinci ifadeyi 6 Mart tarihinde verdi. Ancak tahliye olamadı. 6 Mart tarihinde verdiği ifadede Rıza Akpolat’la ilgili şöyle iddialarda bulundu: