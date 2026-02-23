Aziz İhsan Aktaş davası: Savcı belediye başkanlarının tutukluluğunun devamını istedi
Aziz İhsan Aktaş davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, belediye başkanları dahil tüm tutukluların tutukluluğunun devamını istedi.
Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” olarak bilinen davanın ilk duruşmasına devam edildi.
Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına, haftalık imza yükümlülüğü bulunanlar yönünden bu tedbirin kaldırılmasına; davadan vareste tutulma taleplerinin kabulüne karar verilmesini istendi.
Öte yandan savcılık bloke ve el konulan mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına, belediye başkanları dahil tutukluların tutukluluk hallerinin devamına; henüz ifade vermeyen tutuksuzların savunmalarının alınmasına karar verilmesi talep edildi.
Duruşma, avukatların taleplerinin alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.
Davada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuksuz yargılanırken
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tutuklu yargılanıyor.