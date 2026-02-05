Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar ve 8 kişiye tahliye kararı verildi

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen davada Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davanın ilk duruşması ikinci haftasında devam etti.

9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bugün görülen duruşmada aralarında tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliyesine karar verilen 9 kişi arasında yer alan isimler şunlar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Esenyurt Belediyesi Personeli Ali Fırat Baycan

Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi İbrahim Koçyiğit

Rıza Akpolat’ın Şoförü Mehmet Ataş

Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu Üyesi Müzeyyen Karakaş

İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş

Esenyurt Belediyesi Çalışanı Cem Alper Akyüz

Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Mert Çelik

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış

4 KİŞİNİN TUTUKLULUĞUNA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, 9 kişinin tahliyesinin yanı sıra 4 kişinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutukluluk hallerinin devamına karar verilen 4 kişinin isimleri ise şöyle: