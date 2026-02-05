Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar ve 8 kişiye tahliye kararı verildi
Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen davada, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı çıktı.
Aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davanın ilk duruşması ikinci haftasında devam etti.
9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Bugün görülen duruşmada aralarında tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.
Tahliyesine karar verilen 9 kişi arasında yer alan isimler şunlar:
- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
- Esenyurt Belediyesi Personeli Ali Fırat Baycan
- Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi İbrahim Koçyiğit
- Rıza Akpolat’ın Şoförü Mehmet Ataş
- Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu Üyesi Müzeyyen Karakaş
- İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş
- Esenyurt Belediyesi Çalışanı Cem Alper Akyüz
- Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Mert Çelik
- Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış
4 KİŞİNİN TUTUKLULUĞUNA KARAR VERİLDİ
Mahkeme, 9 kişinin tahliyesinin yanı sıra 4 kişinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Tutukluluk hallerinin devamına karar verilen 4 kişinin isimleri ise şöyle:
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
- Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara