Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar ve 8 kişiye tahliye kararı verildi

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen davada, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı çıktı.

  • 05.02.2026 19:21
  • Giriş: 05.02.2026 19:21
  • Güncelleme: 05.02.2026 19:47
Fotoğraf: ANKA

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen davada Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davanın ilk duruşması ikinci haftasında devam etti.

9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bugün görülen duruşmada aralarında tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliyesine karar verilen 9 kişi arasında yer alan isimler şunlar:

  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
  • Esenyurt Belediyesi Personeli Ali Fırat Baycan
  • Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi İbrahim Koçyiğit
  • Rıza Akpolat’ın Şoförü Mehmet Ataş
  • Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu Üyesi Müzeyyen Karakaş
  • İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş
  • Esenyurt Belediyesi Çalışanı Cem Alper Akyüz
  • Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Mert Çelik
  • Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış

4 KİŞİNİN TUTUKLULUĞUNA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, 9 kişinin tahliyesinin yanı sıra 4 kişinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutukluluk hallerinin devamına karar verilen 4 kişinin isimleri ise şöyle:

  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
  • Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
  • Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
  • Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
