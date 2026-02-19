Aziz İhsan Aktaş davasında 14. gün: Savunmalar devam ediyor
"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 kişinin yargılandığı davanın 24’ü tutuklu sanıklarla görülen 14’üncü duruşması başladı.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada, sanıkların yakınları ile bazı CHP'li yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı.
Tutuksuz sanıkların savunma yaptığı duruşma bugün tutuksuz sanık Gökçe Aktaş'ın savunmasının alınmasıyla başladı.
Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edilmişti.
578 sayfalık iddianamede tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme” suçlamalarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi isteniyor.
Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlamalarından 5 yıldan 15 yıla kadar, tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlamalarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin “rüşvet alma” suçundan 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.
İddianamede çeşitli suçlamalar yöneltilen 5 belediye başkanı cezaevinde tutulurken, “suç örgütü lideri” olduğu öne sürülen ve hakkında 450 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş ise tutuksuz yargılanıyor.