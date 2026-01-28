Aziz İhsan Aktaş davasında 2'nci gün: Sanıkların savunmaları başladı

CHP’li belediyelere yönelik “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında, 6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu, 40’ı tutuklu 200 kişinin yargılanmasına bugün devam ediliyor. Dünkü ilk duruşmada kimlik tespiti yapılmıştı. Sanıkların savunmalarının alınmasına ise bugün başlanacak.

Duruşma İstanbul Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda görülüyor.

İlk duruşmanın 20 Şubat’a kadar sürmesi bekleniyor. Dava kapsamında CHP'li 5 seçilmiş belediye başkanı tutuklu yargılanırken, "suç örgütünün lideri" olarak tanımlanan Aziz İhsan Aktaş "itirafları" nedeniyle tutuksuz yargılanıyor.

Duruşmanın ikinci gününe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi Binici ve Gökan Zeybek ile birlikte İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve milletvekilleriyle çok sayıda partili katıldı.

Dün çok sayıda korumayla salona gelen Aktaş, bugün de salonda yerini aldı.

“DOSYADA ÇOK YALAN SÖYLENMİŞ”

Davada ilk savunmayı Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan yaptı. Kayhan özetle şunları söyledi:

“Hayatım boyunca pek çok belediyede çalıştım.

20 yıllık belediyecilik tecrübemle, 2024 yılında Karabağ’dan aday gösterilmeyince Abdurrahman Tutdere ile çalışmak için Adıyaman Belediyesi’nde göreve başladım. Deprem sonrasında faydalı olacağımı düşündüm.

Yıllardır tanıdığım bir arkadaşla (Savaş?) aramızdaki para alışverişi, iftirayla rüşvet alışverişine dönüştürüldü.

5 Temmuz sabahı polislerin beni araması üzerine belediyeye gittim; kendi isteğimle giderek gözaltına alındım.

4 Temmuz sabahı beni aradı, İzmir’de tutuklanan bir arkadaşımız için avukat parası konusunda yardım istedi.

Rüşvet vermiş olsaydım parayı iade ederdi; ancak geri dönüşte o parayı aldı.

Dosyada o kadar çok yalan söylenmiş ki…”

“VERESİYE RÜŞVET Mİ OLUR”

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın savunmasına geçildi. Aydar şunları söyledi: “Ben, 2024 yılı Mart ayında Ceyhan Belediye Başkanı seçildim. Aziz İhsan Aktaş ve yakınlarının, belediyelerden aldığı herhangi bir ihale olmadığı gibi, benim dönemimden önce yapılmış ihalelerin de devamı söz konusu olmamıştır. Aziz İhsan Aktaş ve akrabalarının, 2024 yılında belediye başkanı seçildikten sonra benim dönemimde aldığı herhangi bir ihale bulunmamaktadır ve devam eden bir ihale de yenilenmemiştir.

İhsan Aktaş ve yakınlarının şirketlerine yapılan ödemeler usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Şöyle ki; aynı tarihlerde başka firmaların da belediyeden alacakları ödenmiştir. Aktaş ve yakınlarının şirketlerine yapılan ödemeler özel ya da ayrıcalıklı ödemeler değildir. Belediyeden alacağı bulunan diğer firmalar da aynı şekilde ödemelerini almıştır.

Aktaş, değeri 4 milyon TL olan bir daireyi 20 milyon TL’ye aldığını söyleyerek rüşvet verdiğini iddia etmektedir. Ancak yine Aktaş’ın, babamla ev pazarlığı yaptığını iddia ettiği 25–26 Temmuz tarihlerinde, akrabalarının şirketlerinin belediyeden olan toplam alacağı sadece 1,5 milyon TL’dir. Tapunun alındığı Ağustos ayında da yine alacak tutarı 1,5 milyon TL’dir.

Aziz İhsan Aktaş, Kasım ayında 300 bin dolar verdiğini iddia etmektedir. O tarihte ise şirketlerinin belediyeden bir kuruş dahi alacağı bulunmamaktadır. Bir insan 1,5 milyon TL alacağı için 20 milyon TL ödeme yapar mı? Kasım ayında hiçbir alacağı olmayan bir şirketin tahsili için 300 bin dolar verir mi? Temmuz ayında yapılan bir ödemenin rüşveti dört ay sonra mı ödenir? Yani veresiye rüşvet mi olur?

Savcılığın yaptığı araştırmalar sonucunda, iddianamede de belirtildiği üzere, bir dairenin değerinin 7,5 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. Yine savcılığın yaptığı değer tespitine göre, bu iki dairenin toplam değerinin 15 milyon TL olduğu belirlenmiştir. Bu daireler iki bağımsız bölümden oluşmakta olup, tek daire hâline getirilmiş, son derece lüks, özel tasarım ve full eşyalı dairelerdir.

Savcılığın dahi iddianamesinde, çıplak hâliyle toplam 15 milyon TL olarak belirttiği bu daireler, babam tarafından full eşyalı ve özel tasarımlı hâliyle Aziz İhsan Aktaş’a 15–16 milyon TL bedelle satılmıştır. Aziz İhsan Aktaş ise ifadesinde bu daireleri 20 milyon TL’ye satın aldığını söylemiştir. Bu 20 milyon TL’yi de tapuda 4 milyon TL, ayrıca 6 milyon TL ve 300 bin dolar olmak üzere ödediğini iddia etmektedir.”

OYA TEKİN İSYAN ETTİ

Ardından Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in savunmasına geçildi. Tekin, “Tarihe not düşmek istiyorum. Örgüt liderliğiyle yargılanan Aziz İhsan Aktaş özel aracı ve korumalarıyla duruşmaya geldi. Biz cezaevi aracındayken de dışarıdan bir ses geldi, tarihe not düşmek için burada dile getiriyorum, dışarıdan bir ses geldi: Bu bir canlı tabut dedi biri” dedi.

***

İSTENEN CEZALAR

578 sayfalık iddianamede tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme” suçlamalarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi isteniyor.

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlamalarından 5 yıldan 15 yıla kadar, tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlamalarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin “rüşvet alma” suçundan 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede çeşitli suçlamalar yöneltilen 5 belediye başkanı cezaevinde tutulurken, “suç örgütü lideri” olduğu öne sürülen ve hakkında 450 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş ise tutuksuz yargılanıyor.