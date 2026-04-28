'Aziz İhsan Aktaş' davasında 24. gün başladı: Savunmalar ve talepler alınıyor

'Aziz İhsan Aktaş' soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 17'si tutuklu 200 kişinin yargılandığı dava 24. gününde devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 9 tutuklu katıldı.

Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile aralarında Aziz İhsan Aktaş'ın yer aldığı bir kısım tutuksuz da duruşmada hazır bulundu.

Yargılananların yakınları ile bazı CHP'li yöneticiler ve partililer de duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Duruşma, sanıkların avukatlarının savunmaları ve taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

5 KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme tutuklular Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nin eski Destek Hizmetleri müdürü Gülal Erdovan Anıl’ın tahliyesine karar vermişti.

DÜN NELER YAŞANDI?

Duruşmalarda dinlenen gizli tanıkların ifadelerinde yaşandığı öne sürülen olayları yalnızca duyduklarını belirtmesi dikkat çekiyor.

Dün görülen 23. celsede dinlenen gizli tanık "Yaprak", duyduklarının hepsini anlattığı savcılık ifadesini tekrar ettiğini belirterek, üzerinden zaman geçtiği için ayrıntılarını hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Oğuzhan Gül, "Mahkeme huzurunda anlatman gerekiyor. 'Beyanlarımı tekrar ediyorum.' diyerek olsaydı 2 dakikada biterdi" dedi.

Gizli tanık "Yaprak", "Duyduklarımı, belediyelerdeki işlemlerin tamamını ifademde zaten anlattım. Genel duyumlarım" diye konuştu.

Söz alan Aziz İhsan Aktaş, tanığa "Hangi belediyeye rüşvet vermişim, net bir şekilde biliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Gizli tanık "Yaprak", "Beşiktaş Belediyesi'nde olan olayları tüm Türkiye biliyor artık. Ali Rıza Bey, Ozan Bey, Emirhan Bey. Bunların vermiş olduğu ifadelerde bütün sistem net bir şekilde anlatılmıştır." cevabını verdi.

Duruşmada, 2'si gizli olmak üzere 5 kişi "tanık", bir kişi "mağdur" sıfatıyla dinlenirken, bir tutuksuz kişinin de savunması alınmış oldu.