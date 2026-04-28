'Aziz İhsan Aktaş' davasında 24. gün tamamlandı: Duruşmada neler yaşandı?

'Aziz İhsan Aktaş' soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 17'si tutuklu 200 kişinin yargılandığı dava 24. gününde devam etti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 9 tutuklu katıldı.

Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile aralarında Aziz İhsan Aktaş'ın yer aldığı bir kısım tutuksuz da duruşmada hazır bulundu.

Yargılananların yakınları ile bazı CHP'li yöneticiler ve partililer de duruşmada izleyici olarak yer aldı.

TUTDERE'NİN AVUKATI SAVUNMA YAPTI

Duruşma salonuna girerken tutuksuz sanık bölümünün yanından geçen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuksuz sanık eşi Yeşim Akpolat ile sarıldı. Rıza Akpolat’ın annesi izleyici sırasından uzanarak oğlunu kucakladı. Ayrıca geçtiğimiz celse serbest kalan isimlerle tutuklu sanıklar selamlaşarak birbirlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duruşmada ilk olarak sanık avukatlarının savunmaları alınmaya başladı. İlk olarak Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin avukatı Şeyho Saya savunma yaptı. Avukat Saya, "Kovuşturulacak bir husus, incelenecek bir durum kalmamıştır müvekkilim hakkında. Bu yüzden beraatini talep ediyorum. Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmaya çalışan belediye başkanı yurt dışından hibe kredisi almak için çabalıyor. Bu görüşmelere katılması gerekli ancak yurt dışı yasağı nedeniyle gidemiyor. Bu yüzden artık Adıyaman halkı da mağdur edilmektedir. Biz adli kontrol tedbirlerinin kişi kişi değerlendirilmesin istiyoruz" dedi.

"BU DOSYANIN AÇILMA AMACI BELLİ ZATEN"

"Rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’ın avukatı da savunma yaptı. Savunmada, şunlar kaydedildi:

"Müvekkilim lehine olan şeyler dosyaya konulmamış. Bu bilmeyerek yapılacak birşey değil. Bilerek yapılmış, bilerek yazılmış bir iddianame bu. Müvekkilim hakkında çıkan haberler dosyaya konulmuş rüşvet aldığına dair ama bu iddialar araştırılmamış. Haber görseli dosyaya konulmuş geçilmiş. Dosyaya sonradan eklenmişiz. Yapmak için yapmışlar. İddianameye ilişkin daha kabul edilmeden basında paylaşıldı, telefon numarası bile yer aldı bu paylaşımlarda. Hangi dosyanızda suç uyduruluyor Sayın Başkan. Bu dosyanın açılma amacı belli zaten ve bunu da herkes biliyor. Müvekkilim aleyhine ifade veren Savaş Çetinkaya’nın söylediği tarihlerde 'bir kafede otururken hesabıma 73 bin TL gönder' dediği sırada benim müvekkilim İzmir’de. İkisi de farklı şehirdeler yani."

Kayhan’ın bir diğer avukatı Osman Berk Kocaoğlu'da Savaş Çetinkaya’nın beyanlarının yalan olduğunu ifade etti ve "Mahkeme önünde kaç defa bu yalanlar ortaya çıktı. Heyet’in rahatsız olması gerekirken hiç olmadı ve bir kez bile uyarmadı bu kişiyi. Bunun nedenini de biliyoruz elbet. Dosyaya sonradan giren tüm deliller benim müvekkilimin lehine. Bu yüzden müvekkilim hakkında tahliye kararı verilmesini talep ediyorum" açıklamasında bulundu.

"ÇELİŞKİ, ÇELİŞKİ, ÇELİŞKİ"

Kocaoğlu'nun savunmasında öne çıkanlar şunlar:

"Öncelikle bu iddianameyi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi dahi görse ne amaçla düzenlendiğini anlayabilecek hiç şüphe yok. Burada iddianameye getireceğimiz eleştiriler tabii ki heyetinizden ve Sayın Duruşma Savcısı’ndan bağımsızdır. Tabii soruşturma süreci o kadar özensiz, o kadar hukuka aykırı gerçekleşmiş ki; burada tabii bunun sonucunda da aynı şekilde bir iddianame ortaya çıkmış.

Tekin Aktaş'la ilgili ve Savaş Çetinkaya'nın hak edişleri ile ilgili bir bölümü vardı. Burada Tekin Aktaş sorumuz üzerine özellikle dedi ki; 'Biriken bir hak ediş yok'. Siz sonra tekrardan sordunuz. 'Küçük küçük vardı Sayın Başkanım' dedi; ama Savaş Çetinkaya bizim işimizi kolaylaştırıyor, açıkça çok net söyleyeyim. Yani bu dosyada iki Savaş karşımıza çıkmış ki soruyu soruyoruz; pat yanlış, yalan beyan verip geçiyor. Çelişki, çelişki, çelişki... Bunları söyleyeceğiz.

Biz tüm savunmamızı tekrar ederek hakediş kısmı Sayın Başkanım şöyle önemli; müvekkilimin tutukluluğu bu nedenle. Yani başka bir anlam ifade edemez çünkü hakediş boş. İrtikap bence hakedişleri... belki bize de daha fazla görev düşüyor ama hakedişlere gerçekten eğilmek gerekiyor. Hakedişlerle ilgili bir problem yoktur. Onun için tahliyesini burada. yani müvekkilimin bir an evvel tahliyesini talep eder, devamında beraatini talep ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Heyet."

Duruşmaya bir saat ara verildi. Sanıklar salondan ayrılırken Rıza Akpolat alkışlandı. Aranın ardından rüşvete aracılık etme suçlamasıyla yargılanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın kuzeni Can Zafer Yaman’ın avukatı savunma yaptı. Yaman’ın avukatı, “Benim müvekkilim araç satış bedelini almakla yargılanıyor. Benim müvekkilim üçüncü evre kanser hastasıyken Aktaş’ın keyfiyetine bağlı ifadesi nedeniyle günlerce küflü nezarette kaldı ve kanser ilaçlarına ulaşamadı. Dördüncü evre ise kanserdi. Aziz İhsan Aktaş’ın kurgu dolu, olmayan hayali beyanlarından başka dosyada hiçbir şey bulunmamaktadır” beyanında bulundu.

TEVSİİ TAHKİKAT TALEBİ

Kadir Aydar’ın avukatı, mütalaadan sonra esasa ilişkin daha detaylı savunma yapacaklarını ifade etti ve “Tevsii tahkikat talebinde bulunuyoruz. Müvekkilim iki binanın satışına ilişkin yargılanıyor. Savcılık bu dairelerin bedelini 15 milyon TL tespit etti. Muhtemelen bu tespiti basit bir internet aramasıyla yapılmış. Satışın yapıldığı tarihte detaylı şekilde binanın değerinin tespit edilmesini istiyoruz. Bizim almadığımız bir meblağ söz konusu ancak iddianamede aldığımız söyleniyor. Bunun tespiti de ancak taleplerimizin kabul edilmesiyle olur. Tevsii tahkikat talebimizi yineliyoruz” diye konuştu.

Rüşvete aracılık etme suçlamasından yargılanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası Mustafa Aydar’ın avukatı da daha önce savunma yaptıklarını ve bu savunmayı tekrar ettiklerini ifade ederek, “Biz de tevsii tahkikat talebini yineliyorum. Bu dairelerin satışının yapıldığı tarih için tespit edilmesi gerek” dedi.

“MÜVEKKİLİM SUÇ İŞLEMEDİĞİNİ BİLİYOR”

Rüşvete aracılık etme suçlamasından yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin’in avukatı da savunmasında şunları kaydetti:

“Ayaküstü bir görüşmede 1 milyon dolar gibi bir parayı müvekkilime verdiğini söylüyor Aziz İhsan Aktaş. Ayrıca o gün farklı bankalardan çektiğini söylüyor. Bir defa dövizle bu kadar yüksek miktarda paranın çekilebilmesi için bankaya 24 saat önce haber vermek gerek. Dekont gösteriyor ancak dekont olması bu paranın benim müvekkilime verildiğini kanıtlamaz. Aziz İhsan Aktaş kaç defa burada kendisi söyledi Oya Tekin’den randevu istediklerini ama görüşemediklerini. Görüşmeden nasıl rüşvet hakkında konuşuluyor? Öte yandan iddianame de yargılama için hukuki bir iddianame değil. Benim müvekkilim tarafından bir kez bile Aziz İhsan Aktaş aranmamış, hep kendisi aramış. Oya Tekin ile zaten hiç görüşme yok. Oluşmayan bir suç var ortada. Müvekkilim en başından itibaren olduğu gibi her şeyi anlattı, samimi. Aziz İhsan Aktaş ile de görüştüğünü reddetmedi, isterse ederdi ama etmedi. Çünkü müvekkilim kendinden emin ve bir suç işlemediğini biliyor. Yarından sonra 11 ay tamamlanıyor. Bu artık kişinin güvenliğinin ve özgürlüğünün ihlali anlamını taşımaktadır. Beraatini talep ediyoruz müvekkilimin.”

“İDDİA İLE BU ŞEKİLDE SUÇ YARATAMAZSINIZ”

Oya Tekin’in avukatı Enver Baltürk ise savunmasında şu beyanlara yer verdi:

“Soruşturma sürecinde gizli tanıklar dinlenmemişken savcılık müzekkere yazmış ve İstanbul’daki CHP’li belediyelere ilişkin ihalelerin belgeleri istenmiş. Müvekkilimin Aziz İhsan Aktaş ile tek bir görüşme kaydı dahi yok. Biz, suçsuzluğumuzu ispat etmeye çalışıyoruz. Aleyhimizde maddi bir delil yok ama kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Parayı ortaya koymadan salt bir iddia ile bu şekilde suç yaratamazsınız. Parayı bulamadığınız anda bu suçu ispatlayamazsınız.

“SOYUT KABUL ÜZERİNDEN BİR SUÇLAMA YAPILMIŞ”

Belediyenin geçmiş dönemden borcu var. Belediyeyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da ziyaretler oluyor ve herkes alacağını istiyor. Ancak kasa boş. Kötü niyetle alınmış etkin pişmanlık ifadesinde belli şablonlar var. İddianamede soyut kabul üzerinden bir suçlama yapılmış ve müvekkilim bu yüzden tutuklandı.

“BURADA NE RÜŞVET NE DE İRTİKAP SUÇU VARDIR”

Parayı çeken, çektiren sanık değil. Şirketin sahibi olduğu kişi şirketin sahibi olduğunu kabullenmiyor. Ama benim müvekkillerim yargılanıyor. Dekontlar ve dekontlarda yazan tarihlere göre yapılan çakışmalarla insanlar ilk defa yargılanıyor. Bu Türkiye’de ilk. Herhangi bir bankadan para çeken birisi dekontunu alıp gelse ve ‘ben 5 yıl önce para çekip şu kişiye vermiştim bu da dekontu’ derse bunun ispatını nasıl yapabiliriz? Bunu hiç kimsenin ispatlama şansı yok.

Burada ne rüşvet ne de irtikap suçu vardır. Burada olsa olsa Aziz İhsan Aktaş tarafından işlenen kara para aklama suçu vardır. Bu yüzden savunma yapmayı zul görüyorum. Müvekkilimin de beraat edeceği muhakkak yargılama sonucunda. Ancak tutukluluk artık cezalandırmaya dönüşmüştür müvekkilim açısından. Bu yüzden müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyorum.”

“'BEN DUYDUM’ DENİLEN TANIKLIKLARLA İNSANLAR CEZAEVİNDE TUTUKLU”

Oya Tekin’in bir diğer avukatı Baran Yeltekin de, “Gizli tanıklar hep ‘ben duydum’ dediler ifadelerinde. Bu tanıklıklarla cezaevinde tutuklu insanlar var. Müvekkilim yönünden bizim sorumlu tutulduğumuz eyleme geldiğimizde Aziz İhsan Aktaş, ‘Ben Ankara’da Celal Tekin ile konuştum ve 1 milyon dolar verdim. Aynı gün benim ve akrabalarımın şirketine ödemeler yapıldı’ diyor. Biz en başından beri fiziki olarak bu parayı aynı gün çekmenin imkansız olduğunu kanıtladık. Buna rağmen müvekkilim aylardır tutuklu. Kaçma şüphesi olmayan müvekkilimin 11 ayın ardından ivedilikle serbest bırakılmasını talep ediyorum” beyanında bulundu.

"CEZA VERİLSE BİLE ZATEN YATARINI GEÇTİ"

Rüşvete aracılık etme suçlamasında yargılanan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger’in avukatı da müvekkilinin İstanbul’da okuyan oğlunu ziyaret ettiği sırada çektiği paraların suç olarak isnat edildiğini ifade etti ve “Böyle bir şey olabilir mi? Müvekkilim 65 yaşında 4 torun sahibi, prostat hastası. Duruşmalara gelmiyor iki gündür rahatsızlığı yüzünden çünkü yarım saatte bir tuvalete gidiyor” dedi.

Zenger’in para verdiği söylenen kişilerle bir ortak bazının da olmadığını kaydeden avukat, “Biz müvekkilimin sonunda beraat edeceğini düşünüyoruz ama müvekkilime isnat edilen suçlardan ceza verilse bile zaten yatarını geçti. Müvekkilimin 4 buçuk 5 ay fazladan yatıyor. İsnat edilen suçla ilgili tek tutuklu kendisi. Bunu izah edemiyoruz müvekkilimize. Tahliye taleplerimizin bu yüzden reddi bizde de müvekkilimde de yıkıma neden oluyor. 20 kişilik koğuşta 60 kişi kalıyor. Müvekkilimin artık serbest bırakılması lazım. Bir an önce tahliyesini istiyoruz” talebinde bulundu.

Duruşmada tutuksuz sanık Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın avukatı Sertaç Köse savunma yaptı. Köse, Karalar hakkında dosyada herhangi bir delil olmadığını ifade etti ve “Hakediş ödemelerini düzenli alan bir şirket var. Bunu delilleriyle sunduk. Hakediş ödemelerini alan düzenli bir şirketin, hakediş ödemelerini düzenli almak için rüşvet vermesi gerçek dışıdır. Müvekkilime isnat edilen iddialar sürekli değiştirilmiştir süreçte. Bu yüzden bu durum adil yargılanma hakkının da ihlalini ortaya koymaktadır. İsnat edilen suçlamaları reddediyoruz ve müvekkilimin beraatini talep ediyorum” beyanında bulundu.

Duruşmaya, yarın avukatların taleplerinin alınmasıyla devam edilecek.

5 KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme tutuklular Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nin eski Destek Hizmetleri müdürü Gülal Erdovan Anıl’ın tahliyesine karar vermişti.

DÜN NELER YAŞANDI?

Duruşmalarda dinlenen gizli tanıkların ifadelerinde yaşandığı öne sürülen olayları yalnızca duyduklarını belirtmesi dikkat çekiyor.

Dün görülen 23. celsede dinlenen gizli tanık "Yaprak", duyduklarının hepsini anlattığı savcılık ifadesini tekrar ettiğini belirterek, üzerinden zaman geçtiği için ayrıntılarını hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Oğuzhan Gül, "Mahkeme huzurunda anlatman gerekiyor. 'Beyanlarımı tekrar ediyorum.' diyerek olsaydı 2 dakikada biterdi" dedi.

Gizli tanık "Yaprak", "Duyduklarımı, belediyelerdeki işlemlerin tamamını ifademde zaten anlattım. Genel duyumlarım" diye konuştu.

Söz alan Aziz İhsan Aktaş, tanığa "Hangi belediyeye rüşvet vermişim, net bir şekilde biliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Gizli tanık "Yaprak", "Beşiktaş Belediyesi'nde olan olayları tüm Türkiye biliyor artık. Ali Rıza Bey, Ozan Bey, Emirhan Bey. Bunların vermiş olduğu ifadelerde bütün sistem net bir şekilde anlatılmıştır." cevabını verdi.

Duruşmada, 2'si gizli olmak üzere 5 kişi "tanık", bir kişi "mağdur" sıfatıyla dinlenirken, bir tutuksuz kişinin de savunması alınmış oldu.