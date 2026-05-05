'Aziz İhsan Aktaş' davasında 28. gün: Savunmalar alındı

'Aziz İhsan Aktaş' soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'si tutuklu 200 kişinin yargılandığı dava 28. gününde devam etti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 7 tutuklu katıldı.

Sanıkların yakınları da duruşmada izleyici olarak yer aldı. Duruşma, sanıkların avukatlarının savunmaları ve taleplerinin alınmasıyla devam etti.

İddianamede, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla yargılanan Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat’ın kardeşi olan tutuklu Kazım Gökhan Yankılıç’ın avukatı ve aynı zamanda eşi savunma yapmak üzere söz aldı.

Avukat, "Biz artık ev hapsi talep edecek noktadayız. Eşimin böyle bir suçla yargılanması ve yalnızca cezaevi kabinininde görüşmek çok zor. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu 11 ay bizim için çok zorlu geçti. Onun morali bozulmasın diye dışarda yaşadığım zorlukları hiç anlatmadım. Eminim o da cezaevinde yaşadıklarını bana anlatmamıştır. Bizim aile olarak dışarda yaşadığımız baskı da çok fazla. Yapmamız gereken bir ödeme vardı ve o kişi ‘sizden para gelirse beni de alırlar’ diye çekindi. Müvekkilimin suçsuz olduğuna inancımız tam. Tahliyesini talep ederiz" dedi.

İddianamede, yine aynı suçlamaların yöneltildiği tutuklu Rıza Akpolat’ın arkadaşı Rabil Artan’ın avukatı da savunmasında, suçlamaların soyut iddialardan oluştuğunu söyledi. Avukat, müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği sürenin cezalandırmaya dönüştüğüne dikkati çekti ve Artan’ın tahliyesini talep etti.

MÜTALAANIN ARDINDAN DETAYLI SAVUNMA YAPACAK

Söz alan avukatlar, müvekkilleri hakkında hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalar ve çelişkiler içerdiğini, iddianamedeki suç isnatlarının yapılan savunmalarla geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

İddianameye konu ihalelerde "ihaleye fesat karıştırma" suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten avukatlar, ihalelerin usule uygun yapıldığını ve öncesinde kimseye ihale bedelinin söylenmediğini ifade etti.

Avukatların bir kısmı da savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından detaylı savunma yapacaklarını söyledi.

Duruşma yarın devam edecek.

5 KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme tutuklular Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nin eski Destek Hizmetleri müdürü Gülal Erdovan Anıl’ın tahliyesine karar vermişti.