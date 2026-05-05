'Aziz İhsan Aktaş' davasında 28. gün: Savunmalar ve talepler alınıyor

'Aziz İhsan Aktaş' soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'si tutuklu 200 kişinin yargılandığı dava 28. gününde devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 7 tutuklu sanık katıldı.

Sanıkların yakınları da duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Duruşma, sanıkların avukatlarının savunmaları ve taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

5 KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme tutuklular Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nin eski Destek Hizmetleri müdürü Gülal Erdovan Anıl’ın tahliyesine karar vermişti.