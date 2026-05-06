'Aziz İhsan Aktaş' davasında 29. gün: Rıza Akpolat’ın avukatı savunma yaptı

'Aziz İhsan Aktaş' soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'si tutuklu 200 kişinin yargılandığı 29. celsede devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık katıldı.

Sanıkların yakınları da duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmaları ve taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

İddianamede “özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, haksız mal edinme, suç örgütüne üye olma” iddialarıyla 415 yıla kadar hapsi istenen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın avukatı Hasan Sınar müvekkili adına savunmasını yaptı.

İDDİANAME TEPKİSİ

Sınar savunmasında, müvekkilinin "Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle ticari ilişki içerisinde olmak, yüksek bedelli ihalelerin bu örgütle bağlantılı firmalara verilmesini sağlayan bir sistem kurmak, belediye yöneticileri ve çalışanları üzerinde bu süreçleri arka plandan yönetmek ve çıkar amaçlı suç örgütü yapılanmasına dahil olmakla" suçlandığını hatırlattı.

İddianame kapsamında müvekkiline çeşitli eylemler ve bunlara bağlı olarak dört grup suç isnat edildiğine işaret eden Sınar, "Bunlar sırasıyla ihaleye fesat karıştırma ve belgede sahtecilik suçları, rüşvet alma ve nitelikli dolandırıcılık suçları, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ve nihayet suç örgütüne üye olma suçudur" dedi.

İhalelere ilişkin suçlamada "her bir eylem bakımından, isnat edilen suçları ortaya koyan somut delillerin de aynı ayrıntıyla dosyaya konulmasını beklediklerini" ifade eden Sınar, şunları söyledi:

"Oysa ne yazık ki tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıyayız. Çünkü 200 sanığın yargılandığı, başlangıçta onlarca kişinin tutuklandığı, müvekkilim hakkında 415 yıla kadar hapis cezası talep edilen dosyada; tüm bu yüksek perdeli suçlamaların dayanağı olarak karşımıza çıkan şey, özünde yalnızca etkin pişmanlıktan yararlanan bazı sanıkların ifadeleri ile iki gizli tanığın beyanlarından ibarettir. Üstelik bu beyanların hiçbirinin objektif ve maddi delillerle desteklenmediğini, doğrulanmadığını görmekteyiz. Yani bu koca iddianame, özünde birtakım kişilerin sözlerinden ibaret bir anlatı üzerine kurulmuştur. Somut dosyada ise bırakınız kesin ve yeterli delili; müvekkilimiz yönünden tek bir maddi delil, tek bir somut veri, tek bir objektif belirti dahi ortaya konulamamıştır. Oysa ceza yargılaması böyle bir şey değildir. Ceza mahkemesi; soyut beyanlar, varsayımlar ve kanaatler üzerinden mahkûmiyet kurulabilecek bir alan değildir."

"AKPOLAT HANGİ SOMUT FİİLİYLE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMIŞTIR?"

Sınar, bir kişinin suçluluğunun her türlü şüpheden uzak; kesin, açık ve inandırıcı delillerle ortaya konulmadıkça mahkûmiyet edilemeyeceğini hatırlatarak, "Somut dosyada ise bırakınız kesin ve yeterli delili; müvekkilimiz yönünden tek bir maddi delil, tek bir somut veri, tek bir objektif belirti dahi ortaya konulamamıştır" dedi.

Müvekkilinin diğer sanıklarla birlikte ihaleye fesat karıştırdığının ileri sürüldüğünü bildiren Sınar, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Ortada yalnızca şu varsayım var; ‘Madem belediye başkanıdır, o halde bu süreçleri yönetmiştir’. Sayın Rıza Akpolat hangi somut fiiliyle ihaleye fesat karıştırmıştır? İddianameye baktığınızda; 26 eylemin hiçbirinde müvekkilimize atfedilmiş somut bir hareket, somut bir işlem, somut bir talimat göremiyorsunuz. Bunun yerine her eylemde aynı cümle tekrar edilmektedir: ‘Şüpheli Rıza Akpolat’ın şu kişiler üzerinden ihale süreçlerini koordine ettiği…’ Hepsi bu. Kes-kopyala-yapıştır yöntemiyle 26 kez tekrar edilen tek bir cümle. Bir kişiyi 26 ayrı ihalede suçluyorsanız; artık en azından şu soruların cevabını vermek zorundasınız: Hangi ihaleyi koordine etmiş? Nerede koordine etmiş? Ne zaman koordine etmiş? Nasıl koordine etmiş? Hangi yöntemle müdahil olmuş? Buna ilişkin somut veri nedir? Bunların hiçbirine cevap yok."

Sınar, etkin pişmanlıktan yararlananların ifadelerine dikkati çeken Sınar, bu kişilerin "Ben o suçu işledim, sadece ben işlemedim, bunlar da vardı, o da vardı, şu da vardı" beyanlarıyla önce suçlamaları kabul ettiklerini, sonra başkalarını suçladıklarını anlattı. Verilen ifadelerin delillerinin de olması gerektiğini belirten Sınar, şunları söyledi:

"Cezaevinden çıkabilmek için savcılığı tatmin etmen gerekiyor ki özgürlüğüne kavuştursun. Savcı neyi ver dese vermek zorundasın, en fazla şeyi yapmak zorundasın ki özgürlüğüne kavuşabilesin. Korkunç bir şey bu. Hayat boyu bu lekeyi üzerinden silemeyecekler. Haksızlık etmekten de Allah’a sığınırım. Etkin pişmanlıkçı olmanın insani boyutu da var. ‘Kimse kendini sınanmadığı bir günahın masumu zannetmesin.’ Çok ağır şeyler söylüyoruz evet ama onların da cezaevinde yaşadıkları çok zor. Hiç kolay değil. Hele o soruşturma evresinde işinle ailenle tehdit edilmek kolay değil. Bir an bıçak kemiğe dayanır, ne isteniyorsa söyleyecek konuma gelirsiniz. Bu neden sayın mahkemeniz tarafından bu beyan delillerin yanılgılı, manipülatif karakterine dikkat çekilmesi kanaatindeyim."

"TANIK AMA NEYE TANIK OLDUĞUNU HATIRLAMIYOR"

Sınar, geçen pazartesi iki gizli tanığın dinlendiğini hatırlatarak, "Bir aşamadan sonra gerçekten şaşkınlık içinde kaldık. Soruyorsunuz, 'Detay verin, somutlaştırın, anlatın'... Verilen cevap; ‘Bir buçuk sene önceydi… Siz sorun, belki hatırlarım.’ Bir insan tanık olduğu olayı hatırlamıyorsa, neyin tanıklığını yapmaktadır? Ama işin ilginç tarafı şu: Bu gizli tanık beyanları iddianamede anlatıldığı zaman son derece iddialı cümlelerle sunuluyor. ‘Belediyelerdeki çürümüş düzen’, 'Organize yapı', ‘Sistematik yolsuzluk’... Peki soruyorsunuz; ‘Hangi ihalede yolsuzluk yapılmış?’, ‘Kim ne yapmış?’, ‘Hangi işlem hukuka aykırıymış?’. Cevap; ‘Somut ihale gösteremem. Bilmiyorum.’

Müvekkilimle ilgili deniliyor ki, ‘Rıza Akpolat pay alıyordu…’ Peki hangi ihaleden? Kimden? Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Hangi yöntemle? Bunu somutlaştırmasını istediğinizde verilen cevap şu: ‘Buna cevap vermem imkânsız.’ Böyle bir beyan sistemi üzerine ceza mahkûmiyeti kurulabilir mi? Kaldı ki yalnızca gizli tanıklar değil, etkin pişmanlık beyanlarının önemli kısmı da aynı mantıkla ilerliyor. Birbirlerini doğrulayan değil; birbirlerini tekrar eden, aynı merkezden çıkmış hissi veren, soyut ve genelleştirilmiş anlatılarla karşı karşıyayız."

Sınar, ortaya konulan beyanların belgeyle, kamera kaydıyla, iletişim kaydıyla, fiziki takip tutanağıyla, banka hareketiyle, objektif maddi verilerle desteklenmek zorunda olunduğunu belirterek, "Gizli tanık beyanları bu şekilde çöktükten sonra, aslında dosyanın temel omurgasının da çöktüğünü hep birlikte müşahede etmiş olduk" dedi.

"BİZ RIZA BAŞKAN’LA NEZARETTE TANIŞTIK"

Beşiktaş Belediyesi’ndeki tüm ihalelerin Belediye Kanunu ve Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yürütüldüğünü söyleyen Sınar, şunları kaydetti:

"İhale süreçleri; yaklaşık maliyetlerin hazırlanması, ihale komisyonlarının oluşturulması, teknik değerlendirmelerin yapılması ve ihale kararlarının alınması aşamalarında ilgili müdürlükler, ihale komisyonları ve ihale yetkilileri arasında paylaştırılmış teknik ve kolektif süreçlerdir. Bu süreçlerin tamamı mevzuata uygun biçimde yürütülmüştür. Belediye başkanının ihale komisyonuna girme, yaklaşık maliyet belirleme, teklif değerlendirme, ihale sonucu belirleme gibi bir görevi ya da yetkisi yoktur. Kaldı ki mevzuat gereği bunu yapması da mümkün değildir. Kamu İhale Kanunu’nun 6. maddesi son derece açıktır: İhale komisyonları ihale yetkilisince oluşturulur ve kararlar komisyon üyelerince alınır. Nitekim EKAP sistemi içerisinde dahi bu işlemlerin teknik sınırları bellidir. İsteseniz bile sistemi kişisel müdahaleyle yönlendirmeniz mümkün değildir.

Şimdi bütün bu hukuki yapı ortadayken soruyoruz; müvekkilim hangi işlemle, hangi müdahaleyle, hangi somut hareketiyle ihaleye fesat karıştırmıştır? Çünkü ceza hukuku somut fiil ister. Biz soruşturma aşamasında, ihale süreçlerinde görev alan herkese aynı soruyu sorduk. ‘Rıza Akpolat’ın size yönelik hukuka aykırı bir talimatı, baskısı, telkini oldu mu?’ Ne dediler? ‘Hayır.’ Başkan yardımcısı, ‘Bizim çalışma sistemimiz böyle değildir'; ihale komisyonu üyesi, ‘Belediye başkanının herhangi bir yönlendirmesi olmadı’. Bir başka görevli; ‘Böyle bir görüşme dahi mümkün değildi.’ Ferit Kuşçu’ya soruyoruz, ki kendisi Aziz İhsan Aktaş şirketlerini ihale süreçlerinde yasaklı hâle getiren personeldir, o da diyor ki, ‘Rıza Akpolat’ın hiçbir yönlendirmesi olmadı.’ Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı olduğu ileri sürülen kişiye soruyoruz, ‘Rıza Akpolat’tan talimat aldınız mı?’ Verdiği cevap, ‘Biz Rıza Başkan’la nezarette tanıştık.’

İhale süreçlerinde hiçbir yetkisi ve görevi bulunmayan belediye başkanını, sırf makam sıfatı üzerinden bu suçun faili gibi göstermek; hem belediye mevzuatının öngördüğü idari sistemi, hem de ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesini açıkça ihlal etmektedir. Çünkü ceza sorumluluğu makamdan doğmaz. Somut fiilden doğar. Bu dosyada ise; müvekkilimin ihalelere müdahale ettiğini gösteren tek bir belge yoktur.

Tek bir talimat yoktur. Tek bir toplantı kaydı yoktur. Tek bir iletişim kaydı yoktur. Tek bir yönlendirme notu yoktur. Tek bir maddi veri yoktur. Dosyada müvekkilim Rıza Akpolat’ın ihaleye fesat karıştırdığına ilişkin; kesin, açık, inandırıcı, her türlü şüpheden uzak, somut tek bir delil hatta emare dahi bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz.

Yalnızca müvekkilim değil; bu süreçte görev alan belediye çalışanlarının da komisyon üyelerinin de memurların da amirlerin de başkan yardımcılarının da tamamı yıllardır kamuda görev yapan onurlu kamu görevlileridir."

Sınar'ın savunmasını tamamlamasının ardından duruşmaya ara verildi.

28. CELSEDE NELER YAŞANDI?

Dün görülen 28. celsede bazı sanıkların avukatlarına beyanda bulunmaları için söz verildi.

Söz alan avukatlar, müvekkilleri hakkında hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalar ve çelişkiler içerdiğini, iddianamedeki suç isnatlarının yapılan savunmalarla geçerliliğini yitirdiğini vurguladı.

İddianameye konu ihalelerde "ihaleye fesat karıştırma" suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten avukatlar, ihalelerin usule uygun yapıldığını ve öncesinde kimseye ihale bedelinin söylenmediğini ifade etti.

Avukatların bir kısmı da savcılığın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından detaylı savunma yapacaklarını söyledi.

Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat’ın kardeşi olan tutuklu sanık Kazım Gökhan Yankılıç’ın avukatı ve aynı zamanda eşi, "Biz artık ev hapsi talep edecek noktadayız. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu 11 ay bizim için çok zorlu geçti. Bizim aile olarak dışarda yaşadığımız baskı da çok fazla" dedi.