Aziz İhsan Aktaş davasında 3'üncü gün: Savunmalar devam ediyor

"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında, aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu toplam 200 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması, üçüncü gününde devam ediyor.

Silivri’deki Marmara Cezaevi 1 No’lu duruşma salonunda 27 Ocak’ta başlayan Aziz İhsan Aktaş davası duruşmasında bugün; Beltaş A.Ş., Avcılar ve Esenyurt Belediyesi’nden tutuklu isimlerin savunmaları alınıyor.

Savunma yapacak isimler arasında; BELTAŞ tutuklusu Önder Gedik ve tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da yer alacak.

Duruşmayı, sanık yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı partililer de izliyor.

Tutuklu sanıklar salona getirilirken daha önce yapılan uyarılar nedeniyle izleyiciler, tutuklu yargılanan belediye başkanlarını sessizce el sallayarak selamladı.

MAHKEME BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Mahkeme Başkanı, savunmalar alınmaya başlamadan önce dün yaşanan "izleyici yasağı" gerginliği üzerine açıklama yaptı. Başkan, yargılamanın sağlıklı ilerlemesini istediklerini belirterek, "Bizim için bu dosya diğer dosyalardan farklı değil. Bu dosyaya da kuyumcu hassasiyeti ile bakıyoruz" dedi. Avukatlar ise duruşmanın geç başlamasını eleştirdi.

"USULSÜZLÜK İDDİALARINI REDDEDİYORUM"

Duruşmada dün 6 tutuklu sanığın savunması alındı, üçüncü gün, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Başkanı Önder Gedik’in ifadesiyle başladı. Beltaş Yönetim Kurulu Başkanlığına Mayıs 2024’te atanana kadar Beşiktaş Belediyesi’nde CHP Meclis Üyesi olarak görev yaptığını belirtti. Gedik, hastanenin satışından maddi menfaat temin etmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, “Usulsüzlük iddialarını reddediyorum. Satış işlemi, Beltaş’ın borçlarının ödenmesi için yapılmıştır. Ozan İş, bana hastanenin satışının yapılması gerektiğini söyledi ve bu satıştan Rıza Akpolat’ın bilgisinin olduğunu tarafıma bizzat bildirdi.” dedi.

Ozan İş ile arasında geçen konuşmanın ardından Rıza Akpolat’ı teyit etmek için aradığını belirten Önder Gedik, “Akpolat bana söz konusu satıştan bilgisinin olduğunu, satış işlemi tamamlandıktan sonra meclis üyelerine bilgi vereceğini söyledi. Sonrasında kendisi meclis üyelerine bilgi vermiştir. Ozan İş ve Mustafa Mutlu satış işlemlerini yönetmiştir. Satış, ihale yoluyla gerçekleşmiştir.” dedi.

İhale sürecini takip etmediğini söyleyen Gedik, satış günü Aziz İhsan Aktaş ile tanıştığını belirterek, “Satıştan elde edilen 70 milyon, Beşiktaş Belediyesi’nde maaş ödemelerinde kullanılmak üzere gönderildi. 400 milyon ise Beltaş’ın borcu için belediyeye aktarılmıştır.” dedi.

Mahkeme başkanı Oğuzhan Gül, Önder Gedik’e soruşturma aşamasında verdiği ilk ifadede Rıza Akpolat’ın satıştan bilgisi olmadığını söylediğini belirtti. Ancak ikinci ifadesinde “Rıza Akpolat’ın bilgisi vardı” dediğini hatırlatarak, “Hangi ifadeniz geçerli?” diye sordu. Gedik, Akpolat’ın bildiğine dair beyanının geçerli olduğunu söyledi.

Rıza Akpolat’ın avukatı, Önder Gedik’e soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadede herhangi bir baskı ya da tehdit olup olmadığını sordu. Gedik, “Hayır, bir baskı olmadı” cevabını verdi.

İLK İKİ GÜN NELER YAŞANDI?

Duruşmada ilk gün davada yargılananların kimlik tespitleri yapıldı. Yargılanan belediye başkanlarının ve avukatlarının talepleri reddedildi.

İkinci gün savunmalara geçildi. Dün üçü belediye başkanı 6 kişi savunma yaptı.

Duruşmanın sonunda ise izleyici alınma muamması yaşandı. Mahkeme başkanı , duruşma salonundan çok sayıda görüntünün sosyal medua yer alması sebebiyle bugünkü duruşmada salona seyirci alınmayacağını açıkladı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP milletvekili Ali Gökçek, mahkeme heyetinin yanına giderek seyirci kararına karşı, duruşma salonundan görüntü çıkmaması konusunda bütün önlemleri alacaklarını söyledi.

Mahkeme başkanı, bugünkü duruşmada herhangi bir fotoğraf veya videonun basında yer alması durumunda seyirci alınmaması kararını uygulacaklarını kesin olarak belirtti.

Mahkeme başkanı ayrıca, kayıtların bir daha çıkması halinde aynı gün suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.

Duruşmanın dün tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İSTENEN CEZALAR

578 sayfalık iddianamede tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme” suçlamalarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi isteniyor.

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlamalarından 5 yıldan 15 yıla kadar, tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlamalarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin “rüşvet alma” suçundan 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede çeşitli suçlamalar yöneltilen 5 belediye başkanı cezaevinde tutulurken, “suç örgütü lideri” olduğu öne sürülen ve hakkında 450 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş ise tutuksuz yargılanıyor.