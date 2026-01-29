Aziz İhsan Aktaş davasında 3'üncü gün sona erdi: Savunmalar devam etti

"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında, aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu toplam 200 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması, üçüncü gününde devam ediyor.

Silivri’deki Marmara Cezaevi 1 No’lu duruşma salonunda 27 Ocak’ta başlayan Aziz İhsan Aktaş davası duruşmasında bugün; Beltaş A.Ş., Avcılar ve Esenyurt Belediyesi’nden tutuklu isimlerin savunmaları alınıyor.

Savunma yapacak isimler arasında; BELTAŞ tutuklusu Önder Gedik ve tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da yer alıyor.

Duruşmayı, sanık yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı partililer de izliyor.

Tutuklu sanıklar salona getirilirken daha önce yapılan uyarılar nedeniyle izleyiciler, tutuklu yargılanan belediye başkanlarını sessizce el sallayarak selamladı.

MAHKEME BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Mahkeme Başkanı, savunmalar alınmaya başlamadan önce dün yaşanan "izleyici yasağı" gerginliği üzerine açıklama yaptı. Başkan, yargılamanın sağlıklı ilerlemesini istediklerini belirterek, "Bizim için bu dosya diğer dosyalardan farklı değil. Bu dosyaya da kuyumcu hassasiyeti ile bakıyoruz" dedi. Avukatlar ise duruşmanın geç başlamasını eleştirdi.

"USULSÜZLÜK İDDİALARINI REDDEDİYORUM"

Duruşmada dün 6 tutuklu sanığın savunması alındı, üçüncü gün, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Başkanı Önder Gedik’in ifadesiyle başladı. Beltaş Yönetim Kurulu Başkanlığına Mayıs 2024’te atanana kadar Beşiktaş Belediyesi’nde CHP Meclis Üyesi olarak görev yaptığını belirtti. Gedik, hastanenin satışından maddi menfaat temin etmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, “Usulsüzlük iddialarını reddediyorum. Satış işlemi, Beltaş’ın borçlarının ödenmesi için yapılmıştır. Ozan İş, bana hastanenin satışının yapılması gerektiğini söyledi ve bu satıştan Rıza Akpolat’ın bilgisinin olduğunu tarafıma bizzat bildirdi.” dedi.

Ozan İş ile arasında geçen konuşmanın ardından Rıza Akpolat’ı teyit etmek için aradığını belirten Önder Gedik, “Akpolat bana söz konusu satıştan bilgisinin olduğunu, satış işlemi tamamlandıktan sonra meclis üyelerine bilgi vereceğini söyledi. Sonrasında kendisi meclis üyelerine bilgi vermiştir. Ozan İş ve Mustafa Mutlu satış işlemlerini yönetmiştir. Satış, ihale yoluyla gerçekleşmiştir.” dedi.

İhale sürecini takip etmediğini söyleyen Gedik, satış günü Aziz İhsan Aktaş ile tanıştığını belirterek, “Satıştan elde edilen 70 milyon, Beşiktaş Belediyesi’nde maaş ödemelerinde kullanılmak üzere gönderildi. 400 milyon ise Beltaş’ın borcu için belediyeye aktarılmıştır.” dedi.

Mahkeme başkanı Oğuzhan Gül, Önder Gedik’e soruşturma aşamasında verdiği ilk ifadede Rıza Akpolat’ın satıştan bilgisi olmadığını söylediğini belirtti. Ancak ikinci ifadesinde “Rıza Akpolat’ın bilgisi vardı” dediğini hatırlatarak, “Hangi ifadeniz geçerli?” diye sordu. Gedik, Akpolat’ın bildiğine dair beyanının geçerli olduğunu söyledi.

Rıza Akpolat’ın avukatı, Önder Gedik’e soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadede herhangi bir baskı ya da tehdit olup olmadığını sordu. Gedik, “Hayır, bir baskı olmadı” cevabını verdi.

Gedik'ten sonra savunmasını yapan Avcılar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeli İbrahim Koçyiğit, "Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara beni görse tanımazdı, iki gün önce duruşmada karşılaşana kadar" dedi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İDDİALARINA YANIT VERDİ

Ardından Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, savunma yaptı.

Çaykara, şunları söyledi: “Kasım 2024’te Eylem-28 ve Eylem-29 kapsamındaki her iki ihale dosyasını da belediyemiz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bizzat ilettik. Aylar boyunca hakkımda tek bir çağrı, ifade talebi ya da işlem yapılmadı. 13 Ocak 2025 tarihinde dahi dosyalarla ilgili herhangi bir gelişme yokken, aylar sonra şafak operasyonuyla evimde arama yapılarak gözaltına alındım. 3 gün boyunca hiçbir soru sorulmadan, belirsizlik içinde, narkotik nezarethanesinde tutuldum. Sağlık kontrollerine dakikalarca çevik kuvvet eşliğinde, tek sıra halinde götürüldüm. Daha ifadem bile alınmadan, görüntülerim adeta bir prodüksiyon gibi servis edilerek kamuoyunda suçlu ilan edildim. Cuma gecesi nikâh kıyan, yüzlerce insanla kucaklaşan bir insan olarak uyudum; ertesi gün azılı bir suçlu gibi uyandım. En azılı suçlulara bile yapılmayan muamele bize yapıldı. Allah kimseye bunu yaşatmasın.”

Çaykara, ‘Bir etkin pişmanlık ifadesiyle tutuklandım. İhaleler bir önceki döneme dayanıyor. Zorunlu ulaşım yapılan o büyük ihale iptal edildi. Zararın oluşması mümkün değil. Bu ihaleyi geri çektik’ dedi.

Çaykara kendisine yönelik iddialara şöyle yanıt verdi: “Aziz İhsan Aktaş tarafından verilen etkin pişmanlık ifadesinde neden ihalelere dair tek bir soru bile sorulmadı? Neden ben hukuksuzca tutuklandım? Hiçbir ifade, yeni delil, somut gelişme olmamasına rağmen ne oldu da bir anda rüşvet ilişkisi kuruldu?” ifadelerini kullandı.

Çaykara, “Adeta bir prodüksiyon uygulanarak görüntülerimiz alındı. Sonradan gördük ki, en azılı suçlulara bile yapılmayan uygulamalar yapılmış. Toplum gözünde peşinen suçlu ilan edilmeye çalışılmışız. Allah hiç kimseye bu durumu yaşatmasın” dedi.

ANNE ÇAYKARA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu sırada Utku Caner Çaykara’nın annesi, oğlu savunma yaparken gözyaşları içinde Çaykara’nın savunmasını takip etti.

"ÖLENE KADAR UNUTMAYACAĞIM"

Çaykara'nın savunmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından ilk savunmayı Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka yaptı.

Daka, "Etkin pişmanlık ifadeleri ile akla mantığa sığmayan baz kayıtlarının dahi olmadığı tarihlerde rüşvet aldığım iddia ediliyor. Soyut ifadelerle 8 aydır haksız yere tutukluyum" dedi.

Daka savunmasında, “Aziz İhsan Aktaş, Yusuf A. ve Akın Kumanlı ile herhangi bir rüşvet ilişkisine girmedim. Herhangi bir iş ilişkimiz olmamıştır. Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesi’ndeki alacaklarını tahsil etmek amacıyla rüşvet verdiğini iddia etmiştir. Akın Kumanlı ifadesinde, Utku Caner Çaykara’nın seçim çalışmaları için bana toplamda 5 defa para verildiğini ve bu paraların toplamının 5,5 milyon olduğunu aynı zamanda 16 araç teslim ettiğini iddia etmiştir. Ben, hiçbir para almadığımı söylememe rağmen tutuklanmışken, bana para verdiğini söyleyen Kumanlı ifade vermesinin ardından elini kolu sallayarak savcılıktan ayrılmıştır. Kumanlı'dan hiçbir zaman para almadığımı, kimseyle böyle bir ilişki içerisinde olmadığımı söylemek isterim. Aziz İhsan Aktaş ile Akın Kumanlı’nın iddialarına yönelik sundukları deliller banka dekontlarıdır. Bu dekontlarda benim adım geçmiyor, gerçek olup olmadığı dahi bilinmiyor. Gerçekliği araştırılmadı. Adımın dahi geçmediği bu dekontlarla benim ne alakam olabilir. Bu iki kişi arasındaki para transferleri bana yüklenmeye çalışılıyor” diye konuştu.

Tutuklu bulunduğu sırada, 60 yaşındaki babasının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatan ve o sırada gözyaşlarına hakim olmaya çalışan Daka, “Vefatını öğrendim, yasını bile tutamadım. Bunun acısını ölene kadar unutamayacağım. 9 aya yakındır tek kişilik bir hücrede tutuluyorum. Görevimi hiçbir suç işlemeden yerine getirdim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN AVUKATINA UYARI

Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar savunmasını verdi.

Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı İncegül, tutuklu Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar’ın savunmasının ardından da soru sorarken “kumpas” ifadesini kullandı. Bunun üzerine hakim araya girerek, avukatları, soru sorarken yorum yapmamaları konusunda uyardı. Mahkeme başkanı, Aziz İhsan Aktaş’ın avukatına hitaben, “Lütfen soru sorarken yorum yapmayın. Siz ‘kumpas’ derseniz bu yorum olur” ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Personeli Ali Fırat Baycan ise savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“13 aydır tutukluyum, Silivri'de 2 kış geçirdim. 20 kişilik koğuşlarda 65-70 kişi kaldığımızı biliyorum. Yatak yok diye 6 ay pencerenin önünde, betonda yerde yattım. İnsanın üstüne uyurken kar yağar mı? Benim yağdı. Bunlar mübalağa değil, bunlar Silivri'nin gerçekleri. Eylül 2025'de evlenecektim, nişanlıma 13 ayda toplam 12 kez sarılabildim.”

Baycan'ın savunmasının ardından duruşma sonuçlandı. Yarın tutuklu sanıkların savunmasına devam edilecek.

***

İLK İKİ GÜN NELER YAŞANDI?

Duruşmada ilk gün davada yargılananların kimlik tespitleri yapıldı. Yargılanan belediye başkanlarının ve avukatlarının talepleri reddedildi.

İkinci gün savunmalara geçildi. Dün üçü belediye başkanı 6 kişi savunma yaptı.

Duruşmanın sonunda ise izleyici alınma muamması yaşandı. Mahkeme başkanı , duruşma salonundan çok sayıda görüntünün sosyal medua yer alması sebebiyle bugünkü duruşmada salona seyirci alınmayacağını açıkladı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP milletvekili Ali Gökçek, mahkeme heyetinin yanına giderek seyirci kararına karşı, duruşma salonundan görüntü çıkmaması konusunda bütün önlemleri alacaklarını söyledi.

Mahkeme başkanı, bugünkü duruşmada herhangi bir fotoğraf veya videonun basında yer alması durumunda seyirci alınmaması kararını uygulacaklarını kesin olarak belirtti.

Mahkeme başkanı ayrıca, kayıtların bir daha çıkması halinde aynı gün suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.

Duruşmanın dün tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İSTENEN CEZALAR

578 sayfalık iddianamede tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme” suçlamalarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi isteniyor.

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alma” suçlamalarından 5 yıldan 15 yıla kadar, tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlamalarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin “rüşvet alma” suçundan 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede çeşitli suçlamalar yöneltilen 5 belediye başkanı cezaevinde tutulurken, “suç örgütü lideri” olduğu öne sürülen ve hakkında 450 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş ise tutuksuz yargılanıyor.