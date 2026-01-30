Aziz İhsan Aktaş davasında 4. gün sona erdi: Duruşma 3 Şubat'ta devam edecek

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması, dördüncü gününde devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP'li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmayı, çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

DURUŞMADAN |

Duruşma saat 10.20'de, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış’ın savunmasının alınmasıyla başladı.

Çalış, savunmasında şunları söyledi:

"İddianamede bahse konu ihale sözleşmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay aldı, o zaman onların da yargılanması lazım. Ortada bir sorun varsa bu ihale sürecini başlatan bürokratlar neden burada değil? Ortada bir sorun yoksa biz neden buradayız? Ben, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı olduğum için tutuklandım."

Çalış, göreve geldikten sonra Aziz İhsan Aktaş’ın kendisini aradığını, belediyeden daha önce ihale alan bir iş insanı olduğu için bu aramayı da normal karşıladığını söyledi. Çalış, Aktaş ile olan telefon görüşmesinin yalnızca 35 saniye sürdüğünü belirtti.

"TEK BİR BELGE DAHİ İMZALAMADIM"

Görev süresi boyunca sık sık sahada olduğunu ifade eden Çalış, "1 milyon nüfuslu Esenyurt’ta herhangi biriyle aynı baz istasyonunda sinyal vermiş olmam çok normal” dedi. Çalış, imzaladığı sözleşmedeki imza tarihinin düzeltilmesi durumunda tüm iddiaların çökeceğini ve iddianamenin tek dayanak noktasının bu olduğunu savundu.

Çalış, ardından şu ifadeleri kullandı:

"Ben tek bir belge dahi imzalamadım. Üstelik bu elektronik bir belge. Bırakın özel belgeyi, belgenin resmini dahi görmedim. Elektronik ortamda önüme tensip geldi, elektronik imza attım ve gönderdim. Resmi belgeyi bile görmemişken, ben özel belgede nasıl sahtecilik yapabilirim? İhale süreçleri ile ilgili de altını çizmek isterim ki isterim ki; Destek Hizmetleri Müdürlüğü bana bağlı bir birim değildir. Dolayısıyla, bu birim üzerinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkimin olması söz konusu değildir."

Tutuklu sanık Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek savunmasında, iddianameye konu belgede mevzuata aykırı bir durum olmadığını, "ihaleye fesat karıştırmak"la suçlandığı ihalelerde de bir suç işlemediğini belirtti.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Şimşek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

MAHKEME BAŞKANI VE AVUKATLAR ARASINDA "YÖNLEDİRMELİ SORU" ATIŞMASI

Şimşek'in savunmasının tamamlanmasının ardından Ahmet Özer'in avukatları soru sormak için söz hakkı aldı.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, bu esnada geçmişte de uyarı yaptığını anımsatarak avukatlara, "Evet-hayır şeklinde yönlendirmeli soru sormayın" dedi.

Özer'in avukatı ve kızı Seraf Özer, bunun üzerine, "Biz Ahmet Özer'in suçsuzluğunu heyete nasıl ispatlayacağız soru sormazsak?" diyerek karşılık verdi.

Duruşmaya bir saatlik öğle arası verildi.

"İFADEM DEĞİŞTİRİLDİ"

Verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmada, Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu'nda mali üye olarak görevli tutuklu sanık Mert Çelik savunma yaptı.

Çelik, "Üzerime atılı suçlama ile ilgili bir kanıt bulunamamıştır. Soruşturma aşamasında bana ‘Ahmet Özer Kürt olduğu için ihaleleri Kürtlere mi veriyor?’ diye sorulmuştu. Ben de ‘Hayır, ihale herkese açık’ demiştim. Ancak iddianamede ifademin değiştirildiğini gördüm. Bunun düzeltilmesini rica ediyorum" dedi.

Savunmanın ardından söz alan Ahmet Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, Çelik’e, "İfadeniz sırasında Ahmet Özer ile ilgili yönlendirme ya da telkinle karşı karşıya kaldınız mı?" diye sordu. Çelik bu soruya, "Yönlendirici olarak bir tek o soru geldi. Böyle bir ifade vermemiştim, iddianameyi görünce şaşırdım" şeklinde karşılık verdi.

17 Ocak 2025’te tutuklanan “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılanan ve Esenyurt Belediyesi’nden son tutuklu isim olan İhale Komisyon üyesi Müzeyyen Karakaş üzerine atılı suçlamaları reddetti. Tutuklu olduğu için 6 ve 13 yaşındaki iki çocuğundan 1 yıldan uzun süredir ayrı kaldığını vurgulayarak tahliyesini ve beraatını talep etti.

“OĞLUM MS HASTASI, CEZAEVİNDE YÜZ FELCİ GEÇİRDİM”

Ardından İSFALT tutuklularına geçildi. İlk olarak eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali dinlendi. 1 Ağustos 2025 tarihinde tutuklanan ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılanan Sırali, savunma sırasında zorlandı. Cezaevindeyken yüz felci geçirdiğini söyleyen Sırali, MS hatası bir oğlu olduğunu belirtti, onu bu süreçte destek olamadığı için çok üzüldüğünü söyledi, “Sizlere mental ve fiziki yaşadığımız çileyi uzun uzun anlatmayacağım” dedi.

Dosyada kendisiyle ilgili en kritik sorunun bilirkişi raporu olduğunu söyleyen Sırali, “İddianamedeki ihalelere ilişkin bilirkişi raporunda ihaleye fesat karıştırma olmadığı yönünde bir bulgu var” dedi. Aziz İhsan Aktaş’a gönderilen bir mektubun da kendisi hakkında delil olarak yer aldığını kaydeden Sırali, “mektuptaki el yazısının bana ait olmadığına dair raporu dosyaya sunduk” dedi.

“AZİZ İHSAN AKTAŞ SERBEST OLMASINA RAĞMEN BİZ 6 AYDIR TUTUKLUYUZ”

İhaleler için danışman aramaları vesilesiyle sanıklardan Mustafa Mutlu'yu tanıdığını söyleyen Sırali, "Bağlı bulunduğum birimlere konuyu iletip, gerekli onayları aldıktan sonra Mutlu'yla sözleşme imzaladık." dedi. Sırali, "Aziz İhsan Aktaş ya da başka biriyle alakalı bana baskı kurması mümkün olamaz. Bilgim olmayan bir konuyla ilgili 6 aydır tutukluyum. Bu konuda bilgisi olan Mustafa Mutlu ile Aziz İhsan Aktaş serbest olmasına rağmen biz 6 aydır tutukluyuz. Aktaş, defalarca verdiği etkin pişmanlık ifadelerinde benimle ilgili beyanda bulunmamıştır. Kimsenin tutukluluğundan fayda sağlayacak değilim ancak olması gereken bizim de tutuksuz yargılanmamız. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

“AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN ADINI SORGU SIRASINDA İLK DEFA DUYDUM”

1 Ağustos’ta tutuklanan ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılanan 67 yaşındaki İSFALT Genel Müdür Yardımcısı inşaat mühendisi olan Mehmet Karataş, tüm birikiminin bir ev ve bir araba olduğunu söyledi. Çok zor ve kötü koşullarda bir gözaltı sürece geçirdiklerini söyleyen Karataş, “Sorgu sırasında adını ilk defa duyduğum Aziz İhsan Aktaş’ı tanıyıp tanımadığım soruldu” dedi. Karataş savunmasının sonunda “Koğuşta 71 kişi kalıyoruz. 5 aydır yüksek tansiyon hastasıyım, 9 ay önce kalp ameliyatı oldum. Bu şartlar altında 185 gündür tutukluyum" diyerek tahliyesini istedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN AKTAŞ’IN AVUKATLARINA: “İSTEDİĞİNİZ CEVABI ALANA KADAR SORUYU FARKLI ŞEKİLLERDE SORMAYA DEVAM EDEMEZSİNİZ”

Üzerine atılı suçlamaları ayrıntılarıyla anlatarak mahkeme heyeti huzurunda reddeden Karataş’ın ardından, davanın ana sanığı olan ve iddianamede “örgüt lideri” olarak nitelendirilen Aziz İhsan Aktaş söz aldı. Hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenmesine karşın tutuksuz yargılanan Aktaş, tutuklu sanık Karataş’ın beyanlarında, ihalelerde yapılan yaklaşık maliyet hesabına ilişkin çelişki bulunduğunu ileri sürdü.

Karataş ise iddiaları kabul etmeyerek ifadelerinde herhangi bir çelişki olmadığını savundu. Bunun üzerine Aktaş’ın iki avukatı ile bir sanık daha söz alarak benzer sorular yöneltti. Yaşanan tartışma üzerine Mahkeme Başkanı araya girerek, “Soru soruyorsunuz, insanlar cevap veriyor. İstediğiniz cevabı alana kadar soruyu farklı şekillerde sormaya devam edemezsiniz” dedi.

SANIK OKTAY AKTAŞ, SAVUNMA SIRASINDA GÖZYAŞLARIMA HAKİM OLAMADI

6 aydır tutuklu bulunan ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılanan İSFALT personeli Oktay Aktaş, savunması sırasında sık sık gözyaşlarına hakim olamadı. Aktaş savunmasında şöyle konuştu:

“2021 yılının kasım ayında covid rahatsızlığı geçirdim, 15 gün yoğun bakımda yattım. Bu benim ikinci hayatım. İlk beş günü hatırlamıyorum bile. Yüce yaradan takdir etti tekrar hayata döndüm. Zaten kronik hastalıklarım vardı. Uzun yıllardır şeker hastasıyım, böbreklerimde hasar var, obezite sorunum söz konusu ve kastan kaybederek 25 kilo verdim, boyun fıtığı da mesleki deformasyon.

Şu anda bacağım balon şeklinde oturduğum için. Sol bacağımda pıhtı var. Cezaevi koşullarında bugün yarın bir şey olacağını bekliyorum. Uyku apnem var, kimse beni koğuşunda yatırmak istemiyor. Bir sürü yer değiştirdim. Oldukça sıkıntılı bir süreç. Gerçekten sağlığım konusunda ciddi sorunlarım var. Çamaşır yıkamıyorum, uyku konusunda beni sürekli uyandırıyorlar. Evlatlarımı 6 aydır göremiyorum. Özel bir çocuk, özel eğitime ihtiyacı var. Ona yardımcı olamıyorum. Annesi çok sıkıntıda. Çocuğum da eğitimden mahrum kalıyor. Bu süreçte kayınpederimi kaybettim.”

DURUŞMA, 3 ŞUBAT SALI GÜNÜ DEVAM EDECEK

Sanık avukatları, bugün cuma günü olduğu için savunması alınan sanıklar adına ara karar oluşturulmasını istedi. Mahkeme başkanı, “Mevzuat gereği tutukluluk değerlendirmesi duruşma sonunda olabilir. Önümüzdeki hafta tutuklu sanıkların ifadesi biterse bittiği gibi, bitmezse cuma günü değerlendirilecek” dedi. Duruşma 3 Şubat salı saat 10:00’a ertelendi.

DURUŞMANIN İLK ÜÇ GÜNÜ NASIL GEÇTİ?İlk gün kimlik tespitiyle başlayan duruşma, tutuklu isimlerin savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Duruşmanın ikincü ve üçüncü günlerinde belediye başkanları dahil bazı tutuklu isimlerin savunmaları alınmıştı. Duruşmada bugüne kadar Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkanı Önder Gedik, Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefi İbrahim Kocayiğit, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ve Esenyurt Belediyesi'nde Makine Mühendisi olan Ali Fırat Baycan savunmalarını sundu. Tutuklu isimler tüm suçlamaları reddetti ve beraatlerini istedi.