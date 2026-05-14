Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar: 4 tahliye, 3 belediye başkanının tutukluluğuna devam kararı

7 CHP'li belediye başkanının aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davanın bugün görülen 31. duruşmasında ara karar açıklandı. 4 kişinin tahliyesine karar verilirken, belediye başkanları tahliye edilmedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu tutuklu yargılanan 11 kişi katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz yargılananlar duruşmada hazır bulundu.

3 BAŞKAN İÇİN TUTUKLULUĞA DEVAM İSTEMİ

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın tutukluluğunun devamını talep etti.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin’in de tutukluluk hallerinin devamı istendi.

4 TAHLİYE TALEBİ

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç, Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan’ın ise tahliyesi talep edildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI TAHLİYE EDİLMEDİ

Mahkeme heyeti Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan hakkında tahliye kararı verildi. Belediye başkanlarının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 15 Haziran'da görülecek.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 17 kez "özel belgede sahtecilik", 2 kez "resmi belgede sahtecilik", 1 kez "nitelikli dolandırıcılık", 2 kez "rüşvet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından toplam 86 yıldan 234 yıla kadar hapsi istendi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin'in "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 kez "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan beraati, "rüşvet" suçundan ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 29 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 3 kez "rüşvet" ve 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi.

Tutuksuz sanık Baki Nugay'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 7 kez "rüşvet", 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 119 yıldan 328 yıla kadar hapsi mütalaada istendi.

Ayrıca mütalaada, sanıklar Aktaş ve Nugay'ın soruşturma aşamasında yakalanarak tutuklandıktan sonra dosyaya konu örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istendi.