Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar açıklandı: 9 kişi hakkında tahliye kararı

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen ve aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davanın ilk duruşması ikinci haftasında devam etti. Duruşma savcısı, aralarında Zeydan Karalar, Oya Tekin, Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar’ın da bulunduğu 30 ismin tutukluluklarının devamını istedi.

Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülüyor.

Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SAVCILIK 5 CHP'Lİ BAŞKANINSA TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEDİ

CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri Baran Seyhan, Tolda Sağ, Güldem Atabay ile Kübra Gökdemir’in izlediği duruşmada, dün sona eren tutuklu savunmalarının ardından savcılık mütalaasını açıkladı.

Savcılık, dosya içerisinde yer alan sağlık verdiği kurum raporları, sanık savunmaları, sanıkların tutuklukta geçirmiş oldukları süre ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklar İbrahim Halil Çalış, İbrahim Koçyiğit ile Oktay Aktaş’ın adli kontrol yükümlülüğüyle tahliyelerine karar verilmesi; aralarında Zeydan Karalar, Oya Tekin, Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar’ın da olduğu diğer sanıklar yönünden üzerlerine atılı suçların vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin olması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde tutukluk hâllerinin devamına karar verilmesi mütalaasını açıkladı.

"HAKİM AVUKAT SAVUNMALARI İÇİN SÜRE KISITLAMASI ÖNERDİ"

Mütalaanın ardından avukatların beyanlarına geçildi. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Kadir Aydar, Oya Tekin ile eşi Celal Tekin’in avukatlarının beyanlarının uzadığı gerekçesiyle mahkeme başkanı, beyanlara 10 dakika sınırlama getirilmesini avukatlara sordu.

ARA KARAR BEKLENİYOR

Süre kısıtlamasının savunma hakkını engelleyebileceği gerekçesiyle avukatların karşı çıkması üzerine hakim, "Belki bugün tahliye olacak olanlar yarın tahliye olacak. 4 tutuklunun avukatının beyanını aldık. 29 kişi daha var. Bu gidişle yarın bile bitmeyecek. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Süre kısıtlaması getirmiyorum" dedi.

Avukatlar ortak karar aldıklarını belirterek; tek olan avukatın 10 dakika, iki kişi olan avukatların toplam 15 dakika, 3 kişi olan avukatların ise toplam 20 dakika savunma yapması yönünde karar verdiklerini söyledi.

Mahkeme Başkanı da talebi kabul etti. Avukat savunmalarının tamamlanmasıyla tutuklu sanıklar hakkında "tutukluluklarına ilişkin" ara karar verilecek.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Beyanlar alınmaya devam ederken mahkeme başkanı, “Tutuklu ve tutuksuz olarak ayrım yapmayabilirdim. Bunların hiçbirini yapmayabilirdim. Alfabetik sıraya göre başlardım. O zaman nasıl bir ortam olurdu burada? Bugünkü sebep de bu. İki kanun maddesi çatışıyor. Mecburen belli bir oranda süre kısıtlaması koymadık ama takriben 15-20 dakika yapılırsa biter diye düşündük” ifadelerini kullandı. Tüm beyanların sonunda ise hakim, tutukluluk değerlendirmesini içeren ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

ZEYDAN KARALAR VE 9 KİŞİ TAHLİYE

Davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, aralarında Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

Tahliyesine karar verilen 9 kişi arasında yer alan isimler şunlar:

• Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

• Esenyurt Belediyesi Personeli: Ali Fırat Baycan

• Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi: İbrahim Koçyiğit

• Rıza Akpolat’ın Şoförü: Mehmet Ataş

• Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu Üyesi: Müzeyyen Karakaş

• İSFALT Muhasebe Müdürü: Oktay Aktaş

• Esenyurt Belediyesi Çalışanı: Cem Alper Akyüz

• Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü: Mert Çelik

• Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARLARI

Mahkeme, 9 kişinin tahliyesinin yanı sıra 4 kişinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutukluluk hallerinin devamına karar verilen 4 kişinin isimleri ise şöyle:

• Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

• Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

• Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

• Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara