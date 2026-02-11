'Aziz İhsan Aktaş' davasında duruşma yarına ertelendi

CHP’li belediyelere yönelik “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında görülen davanın 10'uncu duruşması sona ererken, duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edilmesi için yarın saat 10.00'da görülmesine karar verildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7’si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 kişinin yargılandığı davada 33 kişi tutuklu bulunuyor. Duruşma, üçüncü haftasında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor. Duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz isimler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz isimlerin savunmaları alındı.

Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi tahliye edildi.

Duruşmanın 10'uncu günü Aziz İhsan Aktaş'ın savunması ile sona erdi.

Duruşma tutuksuz isimlerin savunmalarına devam edilmesi için yarın saat 10.00'a ertelendi