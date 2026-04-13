‘Aziz İhsan Aktaş’ davasında gizli tanıkların dinleneceği gün belli oldu

CHP’li birçok belediye başkanının tutuklu bulunduğu "Aziz İhsan Aktaş" davasının ikinci duruşması öncesinde mahkeme, beyanlarıyla iddianamenin ana hatlarının oluşturulduğu gizli tanıklar “Yaprak” ve “XYZ49QP”nin dinleneceği tarihler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazdı. Buna göre mahkeme, gizli tanıkları 20 ve 22 Nisan tarihlerinde dinleyecek.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca birçok CHP'li belediye başkanının da tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" olarak bilinen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 17’si tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Davanın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen ilk duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan 1 no’lu salonda tamamlandı. Mahkeme ikinci duruşmayı 20 Nisan’a bıraktı.

Mahkemeden gizli tanıkların dinleneceği tarihler için müzekkere

Mahkeme ilk duruşmanın son gününde kurduğu ara kararında gizli tanıklar “Yaprak” ve “XYZ49QP”nin bir sonraki duruşmada dinlenmesi için hazır edilmesini istemişti. Mahkemenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı yeni müzekkerede gizli tanıkların beyan vereceği tarihler netleşti. Mahkeme ilgili yazısında şu talepte bulundu:

“Mahkememiz 2025/364 Esas sayılı dava dosyasında yapılan yargılama ara kararı gereğince;

Mahkememiz dosyasında soruşturma (2024/236201 Soruşturma numarası) aşamasında beyanları alınan "Yaprak ve XYZ49QP" kod isimli gizli tanıkların 20.04.2026 ve 22.04.2026 tarihlerinde dinlenilmelerine karar verilmiş olmakla, gizli tanıkların anılan tarihlerde hazır edilerek, aşağıda irtibat bilgileri yazılı Mahkememizle iletişime geçilmesi hususunda,

Gereği rica olunur.”

Mahkeme tanıkların kimliğinin gizliliğinin korunması için ses ve görüntü bozucu kullanılacak.

İDDİANAMEDE "YAPRAK" VE "XYZ49QP" KOD ADLI İKİ GİZLİ TANIĞIN İFADELERİ YER ALMIŞTI

İddianamede "Yaprak" ve "XYZ49QP" kod adlı iki gizli tanığın ifadelerine yer verildiği görülmüştü.

İBB davasında ise Meşe, Ladin, Çınar, Doğan (1.dalga) Kartal, Şahin, Rüzgar (2.dalga) ve Gürgen (4.dalga) olmak üzere şimdiye kadar 8 gizli tanık ifadesine başvurulduğu ifade tutanaklarına yansımıştı.