Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci duruşma: Gizli tanıklar "Yaprak" ve "XYZ49QP" dinlenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca birçok CHP'li belediye başkanının da tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen davanın ikinci duruşması bugün görülüyor. Bugün ve 22 Nisan tarihinde görülecek duruşmalarda gizli tanıklar "Yaprak" ve "XYZ49QP" dinlenecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 17’si tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer almıştı.

5 Şubat'taki duruşmada aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.

Davanın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen ilk duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan 1 no’lu salonda tamamlanmış mahkeme ikinci duruşmayı 20 Nisan'a (bugün) bırakmıştı.

Mahkeme ilk duruşmanın son gününde kurduğu ara kararında gizli tanıklar “Yaprak” ve “XYZ49QP”nin bir sonraki duruşmada dinlenmesi için hazır edilmesini istemişti.

Bugün görülecek duruşmada gizli tanıkların dinlenmesi beklenirken, mahkeme tanıkların kimliğinin gizliliğinin korunması için duruşmada ses ve görüntü bozucu kullanılacak.

CANLI BLOG

10:15 I ZEYDAN KARALAR ADLİYEYE GELDİ

Aziz İhsan Aktaş davasını takip etmek üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Cezaevi'ne geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında 8 Temmuz 2025'te tutuklanmış, 5 Şubat 2026'da ise 8 kişi ile beraber tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı.

Bu süreçte Zeydan Karalar İçişleri Bakanlığı kararıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.