Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci duruşmanın ilk celsesi sona erdi: 10 tanık şikayetini geri çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca birçok CHP'li belediye başkanının da tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen davanın ikinci duruşması bugün görülüyor. Bugün ve 22 Nisan tarihinde görülecek duruşmalarda gizli tanıklar "Yaprak" ve "XYZ49QP" dinlenecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 17’si tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer almıştı.

5 Şubat'taki duruşmada aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.

Bir önceki duruşmadada ise sanıklar Önder Gedik, Mehmet Karataş, Mustafa Yolcu, Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu' nun tahliyesine karar verilmişti.

Davanın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen ilk duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan 1 no’lu salonda tamamlanmış mahkeme ikinci duruşmayı 20 Nisan'a (bugün) bırakmıştı.

Mahkeme ilk duruşmanın son gününde kurduğu ara kararında gizli tanıklar “Yaprak” ve “XYZ49QP”nin bir sonraki duruşmada dinlenmesi için hazır edilmesini istemişti.

Bugün görülecek duruşmada gizli tanıkların dinlenmesi beklenirken, mahkeme tanıkların kimliğinin gizliliğinin korunması için duruşmada ses ve görüntü bozucu kullanılacak.

Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 numaralı salonda görülüyor.

CANLI BLOG

17.00 I DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

14 tanığın beyanının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 21 Nisan Salı günü saat 10.00’a erteledi.

16.05 I DURUŞMADA TARTIŞMA

Aziz İhsan Aktaş Davası'nda tartışma çıktı.

Duruşmada konuşan tanık Necati Tosun ile tartışma yaşayan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mahkeme başkanının talimatıyla salondan çıkartıldı.

Aydar, salondan çıkarılırken "Yalancılar dışarıda, bizler içerideyiz" diyerek duruma tepki gösterdi.

14.20 I BİR KİŞİ DAHA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Aziz İhsan Aktaş davasında bir mağdur daha şikâyetinden vazgeçti.

14.00 I DURUŞMA YENİDEN BAŞLADI

Aradan sonra duruşma saat 14.00 itibariyle yeniden başladı.

12.25 I MAĞDURLAR "ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM" DEDİ, DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında “mağdur” olarak yer alan ve bugünkü duruşmaya katılarak mahkemede söz alan 9 kişi de “şikayetçi değilim” dedi.

Mağdurlardan Ali Üykü, iddianameye konu olan bazı eylemlerde imzaların kendisinin ve yetkili vekil tarafından atıldığını ifade ederek, şikayetinin bulunmadığını söyledi. Mağdur Erdal Karakış, eylem 13'teki imzanın şirketteki yetkiliye ait olduğunu öğrendiklerini kaydederek, davada şikayetçi olmadığını dile getirdi.

Duruşmaya 1 saatlik ara verildi.

11.15 I BURAK KORZAY: "KAMU ZARARINA YOL AÇMADIM, GÖZÜMLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Duruşma 11.00 sıralarında kimlik tespitiyle başladı. Duruşmada ilk olarak “etkin pişmanlık” ifadesi veren ve tutuksuz yargılanan İSFALT Genel Müdürü sanık Burak Korzay savunma yaptı.

Korzay savunmasında, "Hakkımda, ihale ve ihaleye katılma sürecini engellediğim, gizli bilgiyi paylaştığım ve kamu zararına neden olduğuma dair 3 suç isnat edildi. Benim dönemimde bir şirkete bilgi aktarımı yapılmadı. Ayrıca kamu zararı oluşturduğum iddia ediliyor; ancak tablolarda herhangi bir kamu zararı yoktur. Beraatımı talep ediyorum. Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş’ı tanırım ara ara görüşürdük. Aktaş benden önceki dönemde ihale almıştı. Genel müdür olarak bazı kişilerden şüphe duymam normal ancak gözümle birşey görmedim" dedi.

Mahkeme başkanının “Şüphenizin sebebi somut bir şeye dayanıyor mu” diye sorduğu Korzay, “Gözümle gördüğüm hiçbir şey yok. Şu an için somut bir şeye dayanmıyor” dedi. Korzay, “İfadeleriniz geçerli mi” sorusunu ise “Tabii ki başkanım” yanıtını verdi.

Korzay’ın ardından Murat Arslan, Mustafa Furkan Zehir, Mükerrem Sağlam ve Selçuk Yetim da savunmalarını yaptı. Dosyada mağdur sıfatıyla yer alan ve duruşmaya katılan 9 kişi de beyanlarında şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

11.00 I DURUŞMA BAŞLADI

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu tutuklu isimler duruşma salonuna getirildi.

Zeydan Karalar da tutuksuz sanıkların bulunduğu alandaki yerini aldı.

Kimlilk tespiti ve kontrollerin ardından duruşma başladı.

10:15 I ZEYDAN KARALAR ADLİYEYE GELDİ

Aziz İhsan Aktaş davasını takip etmek üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Cezaevi'ne geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında 8 Temmuz 2025'te tutuklanmış, 5 Şubat 2026'da ise 8 kişi ile beraber tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı.

Bu süreçte Zeydan Karalar İçişleri Bakanlığı kararıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.