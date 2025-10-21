Aziz İhsan Aktaş iddianamesi: Ahmet Özer'e ilişkin somut delil nerede?

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında iddianamede tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’den sayfalarca bahsedildi ama Özer’e yöneltilen, “ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik” suçlamalarına ilişkin somut bir delil ya da suçlama da bulunulmadı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim 2024 tarihinde Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı. Ahmet Özer Sillivri Cezaevi’nde haftalarca tutulurken ocak ayında Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasına dahil edildi, hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi. Özer, 14 Temmuz tarihinde Kent Uzlaşı dosyasından adli kontrol ile serbest bırakıldı ama özgürlüğüne kavuşamadı. Çünkü Aziz İhsan Aktaş soruşturması sebebiyle tutuklanmıştı.

Bu süreçte Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan faydalandı, ev hapsine çıkarıldı, sonra da tümüyle özgürlüğüne kavuştu.

O ifadelerle hemen herkes suçlanırken iddianame beklendi. Ve nihayet beklenen o iddianame mahkemeye gönderildi.

578 sayfalık iddianamede Esenyurt Belediyesi’nin suçlanmasına sebep olan iki ihale için sayfalarca not yazıldı. Ama Ahmet Özer’in tutuklanmasına neden olan, “ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik” suçlamalarına ilişkin somut bir delil, 578 sayfa içinde yer almadı.

KANIT YOK, KANAAT VAR

İddianamede Ahmet Özer için “Elbette belediyenin yaptığı tüm mal ve hizmet işlerine ilişkin süreci başkanın bilmesi ya da takip etmesi mümkün değildir. Ancak ilçe belediyesinin yaptığı en yüksek tutarlı çöp toplama veya araç kiralamaya ilişkin ihalelerin belediye başkanının bilgisi, gözetimi ve takibi dışında yapılması mümkün değildir. Esenyurt Belediyesi'nin soruşturmaya konu ihale süreçleri ile ilgili alınan beyan ve yapılan tespitler dikkate alındığında Ahmet Özer’in bizzat içerisinde olduğu anlaşıldığından, her iki ihalede tespit edilen usulsüzlük ve fesat içerikli eylemlerden şüpheli Ahmet ÖZER' in de sorumlu tutulması gerekmektedir” deniliyor.

İddianamede ifadelerine suç örgütü lideri olarak gösterilen Aktaş; “Ahmet ÖZER başkan seçildikten sonra tanışmak ve hayırlı olsun demek için bir defa kendisini ziyaret ettim” diyor. 9 yıla kadar cezası istenen Ahmet Özer de Aziz İhsan Aktaş’ı tanımadığını söylüyor.

Ancak bu beyanlar da dikkate alınmadı.