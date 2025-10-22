Aziz İhsan Aktaş iddianamesi: CHP'li vekil çöp poşetine koydu

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesini siyah poşete koyarak Meclis kürsüsüne çıktı. Akdoğan, iddianamedeki çelişkileri tek tek sıraladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 ay süren bir soruşturmanın ardından aralarında yedi CHP'li belediye başkanının da bulunduğu 200 kişi hakkında iddianameyi hazırladı.

578 sayfalık iddianame, savcılığın "çıkar amaçlı suç örgütü" değerlendirmesi üzerine inşa edildi. İddianamede 40 kişinin tutuklu, 160 kişinin ise tutuksuz yargılanacağı belirtiliyor.

Dosyada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin isimleri yer alıyor. Soruşturmanın merkezinde ise etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı 'Aziz İhsan Aktaş' bulunuyor

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bugün söz konusu iddianameyi siyah çöp poşeti ile Meclis'e getirdi. İddianameyi 'içinde ayıplı şeyler var' diyerek siyah poşete koyduğunu belirten Akdoğan, "Bugün kürsüye siyah poşetle geldim, siyah poşet tercih ettim çünkü içinde ayıplı şeyler var" dedi.

KÜRSÜDEN SALLADI

Aziz İhsan Aktaş'ın iddianamesinin yer aldığı siyah poşeti kürsüden sallayan Akdoğan, "Bu poşetin içinde kanıta dayandırılmayan gizli tanık ifadeleri var. Hiç bir kanıta dayandırılamamasına rağmen bu kadar iddianame oluşturulmuş. Bu dayandırıldığı yer bir çete, çetenin reisi sokakta dolaşıyor. Ama iftira atılan kişiler cezaevinde yatıyor. Bu iddianamenin, bu poşetin içinde hakkında dışarıda dolaşıp televizyonlara çıkan çete reisi hakkında 254 yıl hapsi isteniyor. Bu adam televizyonlarda hakkında 4 yıl ceza istenen belediye başkanları bugün cezaevinde yatıyor" açıklamasında bulundu.

"Burada yazan şeylerin şahlanışı 2014-1019 yılları arasındadır" diyen Akdoğan, "Bu çete lideri 600 ihale almış. 500'ünü AKP'li belediyelerden ve devlet kurumlarından almış. 500'ünde rahmaniymiş 100'ünde şeytaniymiş" diye konuştu. Akdoğan, "Bunun içinde 458 kez 'anlaşılmıştır' 81 kez 'düşünüyorum' yazıyor. 57 kez 'duymuştum, duyduğum kadarıyla, duydum' yazıyor. Bu yüzlerce ifadenin karşılığında 16 kez delil yazıyor. Bu iddianamede yargılanan belediye başkanlarımız Türkiye genelinde 7 milyon oy almıştır. Ama gizli tanığın ifadesiyle yargılayamazsınız" ifadelerini kullandı.