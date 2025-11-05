Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi. Davaya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş İddianamesi” ya da “Beşiktaş İddianamesi” olarak bilinen 578 sayfalık iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

İddianamede şüphelilere 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme', 'Suç Örgütüne Üye Olma', 'Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme' 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Rüşvet Alma', 'Rüşvet Vermek', 'Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Haksız Mal Edinme' ve 'Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme' suçları yöneltildi.

Duruşma tarihi ise sonra belli olacak.

HAPİS TALEPLERİ

İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın; 9 farlı suçtan toplamda 704 yıla kadar hapsi talep edilirken, görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayda'nın da 12 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI YARGILANIYOR

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi geçen ay hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Aziz İhsan Aktaş hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “rüşvet verme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarından 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AKTAŞ 82 SUÇ EYLEMİNDEN SORUMLU TUTULDU.

İddianamede, “Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı suç örgütünde, örgüt liderine, yöneticilerine mutlak bir bağlılık ve itaatin bulunduğu, verilen talimatlara harfiyen uyulduğu, örgüt lideri ve mensupları arasında sıkı bir birlikteliğin olduğu, çok iyi bir iletişim sistematiği olduğu, örgütün yöneticisi Baki Nugay ile örgüt mensupları arasındaki emir ve komuta zincirinin şirketlerde gizli ortak olmasından dolayı yumuşak/sert bir yapıda olduğu” aktarıldı.

Aktaş’ın “başlangıçta Diyarbakır, Adana, Adıyaman gibi şehirlerde ihaleler alırken Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra yönetim değişikliğini fırsat bildiği belirtilerek, rotasını İBB ve ilçe belediyelerine çevirdiği, 2020 yılından itibaren İETT, İsfalt, İgdaş, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi’nde ihaleler alarak örgüte altın çağını yasattığı” iddia edildi.

Ayrıntılar geliyor