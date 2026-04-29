'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kurultay davasına gönderildi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve çok sayıda CHP'li belediye başkanının yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasına ait iddianame örneği, CHP Kurultayı ile ilgili ceza davasına gönderildi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Ankara'daki mahkeme, yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da görülmekte olan davanın iddianamesini incelemek üzere talep etti.

Bu talep doğrultusunda hazırlanan iddianame örneği Ankara'ya ulaştırılarak mevcut dava dosyasına dahil edildi.

NE OLMUŞTU?

Kuruştay ceza davasının üçüncü duruşmasında ara karar açıklanmıştı. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın İBB davası dosyasıyla birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına, birleştirme yönünde görüş gelirse duruşma kurulmaksızın birleştirme kararının verilmesine karar vermişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın İBB davasıyla birleştirilmesi talebine muvafakat vermemişti.

Öte yandan savcılığın 'Aziz İhsan Aktaş' davasıyla da dosyanın birleştirilmesini istediği ancak mahkeme tarafından söz konusu isteğin kabul edilmediği öğrenilmişti.