Aziz İhsan Aktaş iddianamesi: Ortağının mesajları delil ama kendisi ne sanık ne tanık

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İsfalt AŞ’ye yöneltilen suçlamalarda kritik isimlerden birisi Aziz İhsan Aktaş’ın eski ortağı İsmail Güven. İddianamede Güven’in telefonundan çıktığı iddia edilen bilgiler delil olarak gösterikdi ancak Güven ne sanık ne de tanık oldu.

İddianamede İsfalt’ın Aziz İhsan Aktaş’ın şirketlerinden aldığı 5 ihaleye yer verildi. O ihalelerden ikisi cumhurbaşkanı kararnamesi ile iptal edildi. Diğer üç ihalede ise ihaleye fesat karıştırmak suçlaması yöneltildi.

Savcı, Aziz İhsan Aktaş’ın eski ortağı İsmail Güven’in el konulan telefonunda bulunan, 1’den 20’ye kadar sıralanmış kalemler bazında rakamların yazılı olduğu sayfayı ihaleye fesat karıştırılmasına delil olarak gösterdi.

İFADESİ BİLE ALINMAMIŞ

Savcı İsmail Güven’in kurum içinden bilgi alıp Aziz İhsan Aktaş’a ulaştırdığını iddia ediyor ama iddianamede İsmail Güven’in ne adı var ne de Güven’e bir suçlama ne de Güven’in ifadesi.