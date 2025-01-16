Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç örgütü' soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Balıkesir'de gözaltına alınmıştı.

Akpolat, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.