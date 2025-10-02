Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı

CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalarda kilit rol oynayan Aziz İhsan Aktaş'ın 23 şirketine kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma devam ederken Aziz İhsan Aktaş'ın tüm malvarlığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Öte yandan HalkTV, Aktaş'a ait olan ve kayyum atanan şirketlerin listesini yayımladı. Buna göre listede şu şirketler yer alıyor:

BİLGİNAY TEMİZLİK HİZMETLERİ YEMEKÇİLİK BİLGİSAYAR İLAÇLAMA ORGANİZASYON TAŞIMACILIK İNŞAAT DANIŞMANLIK TEKSTİL AYAKKABICILIK TURİZM TİCARET PAZARLAMA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

BARKA ATIK YÖNETİMİ TAŞIMACILIK MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE PROJE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

İÇKALE SOSYAL HİZMETLER TAŞIMACILIK İNŞAAT GIDA TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PROVEK İLAÇ KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VEKONTEK SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ

ELİF LPG VE AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN ELİF OTOYOL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

İNTURSA DENİZCİLİK VE TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TURKUAZ İSG SOSYAL HİZMETLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM MERKEZİ PAZARLAMA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLDENİZ ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BABİL OTO YEDEK PARÇA LİMİTED ŞİRKETİ

KALESUR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

CİHANGİR MİMARLIK İNŞAAT MÜHENDİSLİK GAYRİMENKUL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ABT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YSF ARAÇ KİRALAMA PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET

TULPAR AKARYAKIT DAĞITIMSANAYİ VE TİCARET LİMİTED

AKTAŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PİRİPAK HİJYENİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BİG PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ

SANART RESTORASYON PROJE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ERATO OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PERLA DENİZCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DBH GLOBAL İNŞ.TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

NE OLMUŞTU?

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların merkezinde adı sıkça geçen ve kamuoyunda "itirafçı" olarak bilinen Aziz İhsan Aktaş, soruşturmada suç örgütü lideri kabul edilmişti. Tutuklandıktan sonra şirketleri için konkordato isteyen Aktaş’ın talebi önce reddedilmiş fakat etkin pişmanlıktan yararlanıp rüşvet verdiği iddia edilen isimleri açıklamasının ardından talebi kabul edilmişti. Aktaş’ın beyanlarıyla çok sayıda belediye başkanı ve bürokrat gözaltına alındı, pek çok isim tutuklandı. Bu süreçte bazı belediyeler de el değiştirdi.

Aktaş’ın şirketlerinin kamu kurumları, üniversiteler, hastaneler ve belediyelerden yüksek miktarda ihale aldığı, bu ihalelerin çok büyük bir bölümünün ise AKP döneminde gerçekleştiği basına yansımıştı. Ancak Aktaş'ın ifadeleri sonucunda sadece CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar gerçekleştirildi.