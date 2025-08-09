Aziz İhsan Aktaş soruşturması: Beşiktaş Belediyesi'nde 6 çalışan tutuklandı

CHP’li belediye başkanlarını suçlayarak etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş’ın beyanlarının ardından 8 Ağustos'ta gözaltına alınan ve daha sonra adliyeye sevk edilen, aralarında görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Polat'ın yakınlarının şoförlüğünü yapan 6 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şoförleri Mehmet Ataş, Mert Çolak ve Uğur Uçak, Rıza Akpolat'ın eski eşi Derya Özhan'ın şoförü Kaan Şengül, Rıza Akpolat'ın kardeşinin şoförü Harun Tuzcu ve Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'ın şoförü Ekin Kaya, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.