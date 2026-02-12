'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasındaki tahliyelere yapılan itiraz reddedildi

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında 200 kişinin yargılandığı davada, aralarında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 6 isim hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Şubat'ta görülen davanın yedinci duruşmasında, Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mehmet Ataş, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, başsavcılığın talebini reddetti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 kişinin yargılandığı davanın yedinci duruşmasında, aralarında Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 kişinin tahliyesine karar verilmişti.