Aziz İhsan Aktaş ve 4 ismin hesaplarındaki bloke kaldırıldı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve ikinci celsesi yarın başlayacak olan "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasında mahkeme, celse arasında kritik kararlar verdi.

İddianamede “suç örgütü lideri” olarak yer alan ve hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş ile birlikte Baki Nugay, Doğan Aktaş, Özkan Aktaş ve Ümit Gözütok’un şahsi banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasına hükmetti.

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre kararın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin daha önce verdiği tedbire ilişkin olduğu ve Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı yazıldığı öğrenildi.

BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Haberde aynı dosya kapsamında İSFALT konusunda da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 27 Şubat tarihli ara karar ile tutukluluğu devam eden eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali’nin tahliyesine karar verildi.

GİZLİ TANIKLAR DİNLENECEK

Şubat ayında açıklanan ara kararla, dava kapsamında adli kontrol kararı bulunan sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi. İlk celsede savunması alınamayan dört sanık hakkında ise zorla getirme kararı verildi.

Geçtiğimiz hafta, Silivri'deki yoğun yargılama takvimi ve kullanım durumu gerekçesiyle, daha önce 2 No’lu salonda yapılan duruşmaların 6 No’lu salonda görülmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, duruşmada bu hafta, dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” adlı gizli tanıkların 20 ve 22 Nisan’da dinlenmesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilk duruşmada verdiği ara karar doğrultusunda, soruşturma aşamasında beyanları alınan gizli tanıkların ikinci celsedeki duruşmada dinlenmesi kararlaştırıldı.