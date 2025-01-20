Aziz İhsan Aktaş ve eski AKP'li belediye başkanı hakkında hapis talebi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın yakınları ve eski AKP'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun da bulunduğu 26 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler hakkında 7’şer yıla kadar hapis cezası istendi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, aralarında Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' operasyonunda tutuklanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın ve eski AKP'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun da bulunduğu 26 kişi hakkında dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 26 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
17. Asli Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüpheliler hakkında, "kamu kurumu ihalesine fesat karıştırmak" suçundan 7’şer yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede yer alan şüpheliler arasında, İstanbul'da suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, "örgüt elebaşı" olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yeğenleri, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun yanı sıra hakkında gözaltı kararı bulunan Beşiktaş Belediyesi Destek Mali İşler Müdürü Ferit Tutşi yer aldı.