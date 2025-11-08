Aziz İhsan Aktaş’ın 'kârlı şirketleri'ne neden kayyum atanmadığı ortaya çıktı

Aziz İhsan Aktaş’ın ortakları Gürkan Dölekli ve Nurettin Cengiz, tüm iş ilişkilerini sonlandırdı. Aktaş’ın adı şirket kayıtlarından silindi, yönetimlere Dölekli geçti.

578 sayfalık iddianamede 704 yıl hapsi istenip suç örgütü lideri olduğu iddia edilse de serbestçe dolaşan Aziz İhsan Aktaş’ın ortaklarıyla yolları ayrıldı.

Aktaş’ın ifade verdiği iş insanı Gürkan Dölekli yurtdışına çıktı, tüm ortaklıklarını sonlandırma kararı aldı. Dölekli’nin yanı sıra Nurettin Cengiz de Aktaş’la ortaklığına son verdi. Hisse paylaşımı yapıldı.

Aktaş’ın tahliye için ortakları aleyhine ifade vermesi, çevresinde rahatsızlık yarattı.

AKTAŞ'IN ADI SİLİNDİ

Aktaş’ın tutuklanmasından sonra, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden kiralanan TEM otoyolu üzerindeki akaryakıt istasyonunun bağlı olduğu Güven Elif Otoyol A.Ş.’de yönetim değişikliği yapıldı. Gürkan Dölekli, şirketin yönetim kurulu başkanı oldu. Aktaş’ın adı ticaret sicilinden silindi.

KÂRLI İŞTİRAKLERİ EL DEĞİŞTİRDİ

Aktaş’ın bir diğer kârlı iştiraki olan Perla Denizcilik de ortakları tarafından yönetim değişikliğine uğradı. Baki Nugay, Gürkan Dölekli ve Nurettin Cengiz tarafından kurulan şirket, Kıbrıs başta olmak üzere uluslararası akaryakıt taşımacılığı yapıyor. 3 Nisan 2025’te Dölekli, bu şirketin de başına geçti.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Gürkan Dölekli, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le Londra’da yediği akşam yemeğiyle gündeme gelmişti. Şimşek, “O sırada Hazine Bakanı değildim” açıklamasını yapmıştı. Perla’daki bir diğer isim Nurettin Cengiz ise iktidara yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz’in mensubu olduğu aileden.

KAYYUM ATANMAYAN ŞİRKETLERİ

Aktaş’ın tutuklanmasının ardından 23 şirketinden 16’sına kayyum atandı. Ancak Güven Elif Otoyol A.Ş. ve Perla Denizcilik bu şirketler arasında yer almadı.

TEM Otoyolu üzerindeki Elif-Güven Petrol’e bağlı akaryakıt istasyonu, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük istasyonu konumunda. Yanında bir AVM inşaatı da sürüyor.

Perla Denizcilik’in üç gemisi bulunuyor. 2010’da alınan ilk geminin adı 2024’te değiştirilerek “Yeni Yüzyıl” oldu. Aynı yıl Çin’de inşa edilen iki Liberya bandıralı bitümen taşıma gemisine “Kıymet Ana” ve “Havva Ana” isimleri verildi.

Aktaş, “Akaryakıt istasyonunun kazı ve ruhsat işlemleri için Gürkan Dölekli’nin 300 bin dolar rüşvet verdiğini” öne sürmüştü. Bu ifade üzerine Dölekli gözaltına alınmış, ardından serbest kalmıştı.