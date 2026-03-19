Aziz Nesin hikâyesi gibi: Kızılay 12 TL’nin peşine düştü

Deprem felaketinde çadır satan, son yıllarda yolsuzluk iddiaları ile anılan yardım kuruluşu Kızılay yine tartışma yaratacak bir adım attı.

Kızılay, 10 yılı boyunca Kan Bağış Merkezi’nde flebotomist (kan alma uzmanı) olarak çalışan ve Eylül 2023’te işten ayrılan bir eski çalışanına noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. Gönderilen ihtarnamede, eski Kızılay çalışanının 2 Ocak 2013 tarihinde Avrupa Bölge Kan Merkezi'ne bağlı Başakşehir Kan Bağış Merkezi’nde göreve başladığı ve 1 Eylül 2023 tarihinde Kızılay’daki işinden ayrıldığı ifade edildi. Ancak ihtarnamenin dikkati çeken kısmı eski Kızılay çalışanından istenen para oldu.

‘12 TL’Yİ YEDİ GÜN İÇİNDE YATIRIN’

Kızılay ihtarname ile eski çalışanından fazla ödeme yaptıkları 12 TL’yi istedi. Yazıda şunlar yer aldı:

“Avrupa Bölge Kan Merkezi'nin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin teftiş raporunun 4’üncü maddesi kapsamında yapılan incelemelerde; ilgili dönemlerde ekiplerin fazla süreli ve fazla mesaili çalışmalarında ara dinlenme sürelerinin mevzuata uygun şekilde çalışma süresinden düşülmediği tespit edilmiştir…

Bu uygulama sonucunda fiili mesai süresinin artmış görünmesine bağlı olarak fazla mesai ücreti ile buna bağlı ikinci yemek hak edişlerinin oluştuğu; ancak gerçekte bu hak edişlerin doğmaması gerektiği hâlde ödeme yapıldığı belirlenmiştir. Bu kapsamda, toplam 12 lira 84 kuruşluk tutarın yedi gün içerisinde kurumumuzun Ziraat Bankası’ndaki hesabına yatırılması gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmaması hâlinde, söz konusu tutarın tahsili amacıyla yasal yollara başvurulacağını ihtaren bildiririz.”

ÇOK DAHA FAZLASINI HARCADILAR

Kızılay’ın ihtarnameyi 12 Mart 2026 tarihinde Bakırköy 56. Noteri aracılığıyla gönderdiği ve eski çalışanından istediği 12 lira 84 kuruşun kat ve kat fazlasını noter ücreti olarak ödediği öğrenildi. Ayrıca ihtarnamenin PTT kanalıyla gönderilmesi nedeniyle Kızılay’ın posta ücreti ödediği anlaşıldı.