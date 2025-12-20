Aziz Nesin’in 110. yaşı Çatalca’da kutlanıyor

Haber Merkezi

Türkiye edebiyatının ve düşünce dünyasının en önemli isimlerinden Aziz Nesin’in yaşamı ve kültürel birikimi, doğumunun 110. yılında Nesin Vakfı tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Çatalca Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşecek program, 20–24 Aralık tarihleri arasında, Belediyenin Nazım Özbay Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Etkinlik programı; sergi, söyleşi, film gösterimi ve kitap standını kapsayan çok yönlü bir içerikle ziyaretçilere açık olacak. Etkinlik süresince, Aziz Nesin’in düşünsel mirasını, edebi üretimini ve Nesin Vakfı’nın çalışmalarını odağına alan sergi ile birlikte kitap standı da ziyaret edilebilecek.

Nesin Vakfı, bu özel yıl vesilesiyle hem Aziz Nesin’i anmayı hem de onun eşitlik, özgür düşünce ve dayanışma temelindeki değerlerini yeni kuşaklarla buluşturmayı amaçlıyor.