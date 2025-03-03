Aziz Patrick (Saint Patrick) Günü nedir? Aziz Patrick gününü kim kutlar ve neden kutlanır?

Aziz Patrick Günü, her yıl 17 Mart'ta kutlanan, özellikle İrlanda kültürüyle özdeşleşmiş bir bayramdır.

Hristiyanlık inancına göre İrlanda'ya Hristiyanlığı getiren ve ülkenin koruyucu azizi olarak kabul edilen Aziz Patrick'in anısına düzenlenir.

İlk olarak dini bir gün olarak başlayan bu kutlama, zamanla kültürel bir festivale dönüşmüş ve dünya genelinde geniş yankı bulmuştur.

Günümüzde, İrlanda başta olmak üzere ABD, Kanada, Avustralya ve birçok ülkede büyük sokak geçitleri, yeşil kıyafetler, dört yapraklı yoncalar ve geleneksel müzikler eşliğinde coşkuyla kutlanmaktadır.

AZİZ PATRİCK GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ VE KUTLAMALARI

Bu özel gün, İrlanda kültürünün ve mirasının kutlandığı en büyük festivallerden biridir. Aziz Patrick’in İrlanda’ya Hristiyanlığı getirmesi ve pagan inanışlarını dönüştürmesi nedeniyle dini bir önem taşısa da, günümüzde festival havasında geçmektedir.

Yeşil renk, İrlanda’nın sembolü haline geldiğinden dolayı bu günde yeşil giymek yaygın bir gelenektir.

Ayrıca, ünlü "Leprechaun" figürleri, dört yapraklı yoncalar ve İrlanda halk müziği, kutlamalara eşlik eden önemli öğeler arasındadır.

Özellikle ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Aziz Patrick Günü geçit töreni, dünyanın en büyük kutlamalarından biri olarak kabul edilir.