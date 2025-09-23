Giriş / Abone Ol
  • 23.09.2025 14:47
  • Giriş: 23.09.2025 14:47
  • Güncelleme: 23.09.2025 14:53
Aziz Sancar Kuzey Kıbrıs vatandaşı oldu

Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Kuzey Kıbrıs vatandaşlığına kabul edildi.

Aziz Sancar’a Kuzey Kıbrıs atandaşlık belgesi ve kimlik kartını, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu teslim etti.

Bakan Ertuğruloğlu’na ziyarette, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Danışman Selen Küçük de eşlik etti.

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için ABD’de bulunan Bakan Ertuğruloğlu, Sancar’ı North Carolina’daki Türk Kültür ve Toplum Merkezi’nde ziyaret etti.

