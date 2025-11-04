Aziz Vukolos Kilisesi’nden müzik yükselecek

Kültür Sanat Servisi

Aziz Vukolos Kilisesi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Akustik Günler programı gerçekleştirilecek. 10-17-24 Kasım ve 1-8-15-22-29 Aralık’ta farklı müzik türlerinde konserler, ücretsiz olacak.

Ücretsiz konser dizisi kapsamında 3 Kasım Jazika Dinletisi, 10 Kasım Yavasyavas Dinletisi, 17 Kasım Pervane Müzik Topluluğu Dinletisi, 24 Kasım Enes Kunduracı Dinletisi sunulacak.

Akustik Günler, aralık ayında da devam edecek. 1 Aralık Son Volum Dinletisi, 8 Aralık İlayda Çöpür ve Trio Band Dinletisi, 15 Aralık Sibel Emek Trio Dinletisi, 22 Aralık Ezgi Dilan Balcı Dinletisi, 29 Aralık ise Zeyneb Karamuk Quaterd Dinletisi olacak. Konserler, saat 20.00’de başlayacak.