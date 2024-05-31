Aziz Yıldırım açıkladı: Jose Mourinho hangi oyuncuları istiyor?

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör Jose Mourinho'nun son olarak Roma'da forma giyen forvet oyuncusu Romelu Lukaku'nun transferini istediğini açıkladı. Yıldırım, "Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Sörloth var" dedi.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaştığı Jose Mourinho'nun transferini istediği futbolcuları açıkladı.

Adana'da Fenerbahçeli üyelerle bir araya gelen Yıldırım, Jose Mourinho ile ilgili, "Ben söyledim, gittiler. Ben seçileceğim ve benim dediğim adam burada olacak" dedi.

Mourinho'nun transfer etmek istediği futbolcuları açıklayan Yıldırım, "Mourinho, Lukaku'yu istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Sörloth var. Bu oyunculardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız" ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku / (Fotoğraf: DepoPhotos)

MOURİNHO, FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe Spor Kulübü, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı.

Haberde, Fenerbahçe'nin Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.