Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı: Borç kapatmaya değil şampiyon yapmaya geliyorum

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını açıkladı. Uzun bir basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım, takımın üzerinden uzun yıllardır ölü toprağı olduğunu vurguladı ve "Borç kapatmaya değil şampiyon yapmaya geliyorum" dedi. Yalnızca 3 yıllığına aday olacağını belirten Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile Ali Koç'un da anlaşması halinde alacağı paranın yarısını cebinden karşılayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yaptıktan sonra 2018'de seçimi Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım, bir kez daha Fenerbahçe Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısında 2018 seçim sürecinden 1 sene önce başlayan seçim çalışmalarının olası şampiyonluklarına mal olduğunu öne süren Yıldırım, "Tarih seçimleri değil elde edilen şampiyonlukları yaşar" dedi ve 2018'de bu yüzden şampiyon olamadıklarını iddia etti.

"HAKLIYSAK HÜKÜMETLE MÜCADELE EDERİZ"

Mevcut başkan Ali Koç'un "Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar" sözlerini eleştiren Aziz Yıldırım, kimin istemediği konusunda düşündüklerini ifade etti ve konuşmasına şöyle devam etti:

"Devlet ayrı hükümet ayrı. Devletle mücadele etmeyiz ama haklıysak hükümetle mücadele ederiz ve FETÖ meselesinde yaptık. Ben kimsenin adamı değilim, ben Fenerbahçe'nin adamıyım."

"HİÇBİR PARTİNİN ADAMI DEĞİLİM"

AKP'nin kendisini desteklediğine yönelik iddialara tepki gösteren Yıldırım, "Ben kimseden icazet almadım. Hiçbir partinin adamı değilim. Ben hiçbir partiyi tutmam. Ben hükümet desteğiyle gelmiyorum. Ben Atatürkçüyüm, ben laiğim. Atatürk'ü tanımayan insanlar kendilerine siper ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü üst kimliktir. Bu kimlik altında her türlü dini ve etnik kimlik vardır ama hiçbir zaman ayrımcılık olmaz" dedi.

"3 SENE İÇİN GELİYORUM"

Fenerbahçe'nin kazanma umudunu kaybettiğini vurgulayan Yıldırım, geriye dönüş için son şans olduğunu söyledi. Yıldırım, 3 sene için geleceğini belirterek "Daha fazlasını istesem de yapamam, kendimi biliyorum "dedi.

"KAYBEDERSEK, MOURINHO'NUN PARASININ YARISINI ÖDEMEYE TALİBİM"

Başkanlık seçimini kazanması halinde teknik direktör olarak çok büyük ihtimalle Jose Mourinho ile anlaşacağını hatırlatan Aziz Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yukarıda bir şey olursa sizi yukarı çeker. Aşağıda olduğunda sizi yukarı götürmez. Roberto Carlos geldiğinde Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde başarıyı takım arkadaşlarına enjekte etti. Turnuvadaki başarı o motivasyonla oldu. Parasal olarak bir sıkıntımız yok. 9 Haziran'da seçim var. O güne kadar Mourinho bekler mi soru işareti. Eğer onlar da Mourinho ile çalışmak isterse bizim ekibimizle birlikte gitsinler ve Mourinho ile imza atsınlar. Eğer biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeye talibim."

ŞAHENK VE ÜLKER'E BAŞKANLIK ÖNERDİM

Murat Ülker'e ev Ferit Şahenk'e başkanlık önerdiğini, kendisinin de yanında olabileceğini söyleyen Yıldırım, ikisinin de kabul etmediğini açıkladı ve "Oraya çalışacak insanlar lazım. Fenerbahçe'den menfaat sağlamış biri olursa ve kulüpten biri aday olmazsa ben aday olurum dedim" ifadelerini kullandı ve henüz transfer bütçesi belirlemediğini söyledi.

Yıldırım, "Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama var. Borç kapatmaya değil şampiyon yapmaya geliyorum. Çocukları mutlu edeceğiz" dedi. Yıldırım, Ali Koç ile küs olmadıklarını ancak farklı fikirleri savunduklarını belirtti.