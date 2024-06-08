Aziz Yıldırım Ali Koç'un davetini kabul etti: Bu akşam canlı yayına çıkacağız

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç'un 'canlı yayın' teklifine olumlu yanıt verdi.



Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" ifadelerini kullandı.



