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Aziz Yıldırım Ali Koç'un davetini kabul etti: Bu akşam canlı yayına çıkacağız

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti.

Spor
  • 08.06.2024 20:31
  • Giriş: 08.06.2024 20:31
  • Güncelleme: 08.06.2024 20:34
Aziz Yıldırım Ali Koç'un davetini kabul etti: Bu akşam canlı yayına çıkacağız

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç'un 'canlı yayın' teklifine olumlu yanıt verdi. 


 Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" ifadelerini kullandı.
 
 

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