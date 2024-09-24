Aziz Yıldırım: Benim ağzımdan çıkmamış yalan ifadelere itibar etmeyin

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medya mecralarında kendi ağzından çıkmamış yalan ifadelerin yer aldığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, eski Başkan Aziz Yıldırım iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır" ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları söyledi: "Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız. Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe’nin bir an önce toparlanmasıdır."

Aziz Yıldırım, "Taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir" ifadelerini kullandı.