Aziz Yıldırım cephesinde teknik direktör kararı transferlerin ardından şekillenecek

Aziz Yıldırım cephesinde teknik direktör konusunda henüz net bir karar verilmediği öne sürüldü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sarı-lacivertli kulüpte önceliğin teknik adam değil, kurulacak kadro olduğunu ifade etti.

Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Aziz Yıldırım yönetimi, yapılacak transferlerin ardından mevcut kadroya en uygun teknik direktörü belirlemeyi hedefliyor.

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR"

Daha önce teknik direktörlük için ilk adayın Aykut Kocaman olduğunu duyurduğunu hatırlatan Sabuncuoğlu, deneyimli çalıştırıcının teknik heyet planlamasına dair hazırlıklara başladığını da söyledi. Ancak yönetim kurulu içinde bu konuda görüş ayrılıkları bulunduğu belirtildi.

İddiaya göre bazı isimler Aykut Kocaman ile çalışılması gerektiğini savunurken, bazı yöneticiler ise yabancı bir teknik adam tercih edilmesi görüşünde birleşiyor. Bu nedenle teknik direktör konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan başkan adaylarından Hakan Safi cephesinde de benzer bir yaklaşım olduğu aktarıldı.

Her iki adayın da şu aşamada ağırlığı transfer çalışmalarına verdiği ve teknik direktör kararını kadro planlaması doğrultusunda şekillendireceği kaydedildi.