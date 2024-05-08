Aziz Yıldırım'dan 'aday olacak' iddialarına yanıt

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, "seçimli olağanüstü genel kurulda aday olacak" iddialarına ilişkin, "Ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan "seçimli olağanüstü genel kurulda aday olacak" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım, açıklamasında, "Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti: "Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım."

Aziz Yıldırım, son olarak "Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.