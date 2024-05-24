Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a hakem eleştirisi

Fenerbahçe Başkan Adayı Yıldırım'dan, mevcut başkan Koç'a hakem eleştirisi yaparak "Sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç’un hakemlerle ilgili sözlerini hatırlatarak, “Sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler” dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nde, 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, “Gelince ilk iş olarak Bahçeşehir Basketbol'un sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski tweetlerini gördüm. Fenerbahçe’nin sahasında Fenerbahçe’den başka kimse oynayamaz” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün düzenlediği basın toplantısında borçlarla ilgili, “31 Mayıs 2018’de 3 milyar 180 TL olan borcumuz, bugün enflasyonla 23 milyar 610 milyon TL’ye geliyor” sözlerine yanıt veren Yıldırım, şunları dile getirdi: “Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon Dolar'a yaptık. Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz” diye konuştu.



"BEN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERİYORUM"

Ali Koç’un futbol A takımıyla alakalı söylediklerini de eleştiren Aziz Yıldırım, “'Şampiyonluk sözü vermiyorum. Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum” ifadelerini kullandı.



"SEN FENERBAHÇE BAŞKANISIN, KÖKÜNÜ KURUT"

Yıldırım, hakemlere değindi. Başkan Adayı Aziz Yıldırım, “İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler. Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.