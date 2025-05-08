Aziz Yıldırım'dan "Ali Koç'la iş ortağı oldu" iddiasına yalanlama

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme getirdiği "Ali Koç'la iş ortağı oldu" iddiasına yalanladı.

Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Fatih Altaylı, halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor. Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma’dan, 'Sualtı Telefonları' satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şunları söyledi: "Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin, bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın; sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın. Yüreğiniz var ise, o dostunuzun ismini vererek yazınızı yazın ve biz de kendisiyle tanışma ve görüşme şansına erişelim."

Aziz Yıldırım, son olarak, "Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiası ile ilgili görüş ve düşüncelerimi gerektiğinde her zaman açıklarım" ifadesini kullandı.

Sayın Fatih Altaylı,



Halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor.

Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma’dan, “Sualtı Telefonları” satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor.… — yıldırım teyit (@yildirimteyit) May 8, 2025

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un "iş ortağı olduğu" iddiasını gündeme getirdi.

Altaylı, kişisel internet sitesindeki köşe yazısında şunları yazdı: