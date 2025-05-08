Aziz Yıldırım'dan "Ali Koç'la iş ortağı oldu" iddiasına yalanlama
Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme getirdiği "Ali Koç ile iş ortağı olduğu" iddisına ilişkin, "Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma’dan, 'Sualtı Telefonları' satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme getirdiği "Ali Koç'la iş ortağı oldu" iddiasına yalanladı.
Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Fatih Altaylı, halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor. Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma’dan, 'Sualtı Telefonları' satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, şunları söyledi: "Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin, bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın; sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın. Yüreğiniz var ise, o dostunuzun ismini vererek yazınızı yazın ve biz de kendisiyle tanışma ve görüşme şansına erişelim."
Aziz Yıldırım, son olarak, "Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiası ile ilgili görüş ve düşüncelerimi gerektiğinde her zaman açıklarım" ifadesini kullandı.
Sayın Fatih Altaylı,— yıldırım teyit (@yildirimteyit) May 8, 2025
Halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor.
Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma’dan, “Sualtı Telefonları” satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor.…
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un "iş ortağı olduğu" iddiasını gündeme getirdi.
Altaylı, kişisel internet sitesindeki köşe yazısında şunları yazdı:
"Dün akşam üzeri bir dostumuzla evinde buluştuk. Savunma sanayiinde iş yapardı. Birkaç sene önce kendini emekliye ayırdı. Artık hobileri ile uğraşıp, takılıyor. İki konuda hiç anlaşamıyoruz.
Fenerbahçeli dostumuz yıllar önce Ali Koç’un Fenerbahçe’nin başına geçmesiyle sarı lacivertli kulübün büyük başarılar elde edeceğine inanan, genel kurulda oyunu Ali Koç’a veren bir isimdi.
Fakat sonrasında kızmaya başlamış, zaman zaman sosyal medyada Ali Koç’a patlamış ama takım biraz başarılı olduğu anda yeniden eleştiri dozunu düşüren tipik bir Fenerbahçeliydi.
Eskiden zaman zaman beni arayıp dalga geçerdi ama benim Galatasaray sevgimin giderek azaldığını gördüğünden beri pek dalga geçmiyor ya da misillemeden korkuyordu.
Ancak bu yıl Fenerbahçe yönetimine tamamen muhalif olmuştu.
Ona göre İsmail Kartal’ın gönderilmesi hataydı, Mourinho’ya sinir oluyordu, bir zamanlar yere göğe koyamadığı Ali Koç’a ise gıcık oluyordu.
Yine de açıp izliyordu.
Dün televizyonu izlerken giderek sinirlenmeye, sayıp sövmeye başladı.
Sonra bana döndü ve “Sen haklıydın” dedi.
Anlamadım.
“Nerede haklıydım?” diye sordum.
“Hatırlıyor musun, 8 yıl önce Ali Koç’un adaylığı söz konusu olunca televizyonda ‘Aziz Yıldırım’ı ararsınız’ demiştin. Kızmıştım sana. Haklıymışsın. Arıyoruz” dedi.
Güldüm.
“Sinirlenme. Ali Koç bu sene de çuvallarsa Aziz Bey çıkar ortaya, Ali Koç’u devirir ve yeniden başkan olur. Siz de rahatlarsınız” dedim.
Şakamı ciddiye aldı ve bomba haberi patlattı.
“Öyle bir şey olma ihtimali yok.”
“Niye olmasın?” dedim.
“Çünkü Aziz Yıldırım, Ali Koç ile anlaştı. Ortak oldular” dedi.
“Fenerbahçe konusunda mı?” diye sordum.
“Yahu ne Fener’i. İş ortağı oldular. Biliyorsun, Aziz Bey’in şu anda Türkiye’nin önemli savunma sanayii şirketi haline dönüşen bir şirketi var: Dearsan. Afrika ve Ortadoğu ülkelerine, Türk donanmasına gemi ve hücumbotlar üretiyor. Hızla da büyüyor. Katar’dan bile siparişler aldı.”
“Eeee…”
“Aziz Yıldırım’ın şirketi Koç Grubu ile savunma sanayii konusunda bir anlaşma yaptı. Artık bu gemilerin üretiminde Koç Grubu da pay alacak.”
“Ciddi misin, RMK ile beraber mi üretecekler?”
“RMK mı, Otokar mı çok emin değilim. Belki ikisi birden. Sonuçta Aziz Yıldırım, Koç Grubu’nun savunma sanayi bölümü ile iş yapmaya başladı. Artık Ali Koç’a ses çıkaracağını hiç zannetmiyorum” dedi.
“Emin misin?” dedim.
“Bütün sektör biliyor” dedi.
İlginçti.
Simon Kuper’in dediği gibi futbol asla sadece futbol değildi."