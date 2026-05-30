Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman açıklaması

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Kırklareli'nde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde açıklamalarda bulunan Yıldırım, teknik direktör adaylarına ilişkin soruları da yanıtladı.

"SOSYAL MEDYA ÖNEMLİ DEĞİL"

Sosyal medyada yapılan yorumları dikkate alarak hareket etmediklerini söyleyen Yıldırım, kulübün geleceğine ilişkin kararları kendi değerlendirmeleri doğrultusunda verdiklerini belirtti.

Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara da değinen Yıldırım, deneyimli çalıştırıcının Fenerbahçe ve Türk futbolunda önemli başarılara imza attığını ifade etti.

"BAŞARILARI GÖRMEK GEREK"

Kocaman'ın göreve gelip gelmeyeceğinin ayrı bir konu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Aykut Kocaman'ı değerlendirirken ortaya koyduğu başarıları da görmek gerekir. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı, Konyaspor ile Türkiye Kupası kazandı. Bir teknik direktörü değerlendirirken artıları ve eksileri birlikte ele almak gerekir" dedi.

Teknik direktör tercihlerini seçim hesabıyla şekillendirmeyeceklerini belirten Yıldırım, kulübün çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.